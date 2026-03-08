Ο Νίκος Αλιάγας δείχνει πώς ήταν στα 20 του, δείτε τη φωτογραφία που ανάρτησε
Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από το 1989
Μία αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Νίκος Αλιάγας, θέλοντας να δείξει στους διαδικτυακούς του ακόλουθους πώς ήταν στην ηλικία των είκοσι ετών.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο που φίλος του είχε τραβήξει το 1989. Αφού δημοσίευσε τη φωτογραφία, ο Νίκος Αλιάγας εκμυστηρεύτηκε πως πολύ συχνά αναρωτιέται τι θα έλεγε στον εικοσάχρονο εαυτό του.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Υπήρχε μια εκπομπή τη δεκαετία του ’60 που λεγόταν ''Τι απομένει από τα είκοσί σου χρόνια;''. Μια ερώτηση που θέτω συχνά στον εαυτό μου. Τι θα μας έλεγε η εκδοχή του εαυτού μας στα είκοσι; Και κυρίως, τι θα είχαμε εμείς να της πούμε; Βρήκα σήμερα το πρωί αυτή τη φωτογραφία από τον φίλο μου, Επαμεινώνδα Κουτσούκη, στο Παρίσι. Ήμουν 20 ετών, το 1989».
Η φωτογραφία που δημοσίευσε
Φωτογραφία: NDPPHOTO
