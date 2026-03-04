Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ συζητά για μία εμφάνιση στα Όσκαρ για να τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ
GALA
Μπάρμπρα Στρέιζαντ Ρόμπερτ Ρέντφορντ Όσκαρ 2026

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ συζητά για μία εμφάνιση στα Όσκαρ για να τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η Στρέιζαντ και ο Ρέντφορντ που πέθανε τον Σεπτέμβριο είχαν συμπρωταγωνιστήσει το 1973 στην ταινία «The Way We Were»

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ συζητά για μία εμφάνιση στα Όσκαρ για να τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ βρίσκεται σε συζητήσεις για να εμφανιστεί στα Όσκαρ, όπου αναμένεται να συμμετάσχει σε ένα αφιέρωμα για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 89 ετών.

Οι δύο σταρ είχαν συμπρωταγωνιστήσει στο κλασικό φιλμ του 1973 «The Way We Were». Πιθανότατα, η 83χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει το εμβληματικό ομώνυμο τραγούδι της ταινίας, το οποίο είχε βραβευτεί με χρυσό αγαλματίδιο στην 46η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ το 1974. Η ταινία είχε επίσης τιμηθεί με το Όσκαρ καλύτερης μουσικής επένδυσης, ενώ η Στρέιζαντ είχε προταθεί για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Πηγή ανέφερε στο Page Six Hollywood ότι η Στρέιζαντ θα τραγουδήσει κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» της τελετής, στο οποίο αναμένεται επίσης να τιμηθούν προσωπικότητες του Χόλιγουντ όπως ο Ρομπ Ράινερ, η Κάθριν Ο’Χάρα, η Νταϊάν Κίτον και ο Τζιν Χάκμαν, καθώς και ο Βαλ Κίλμερ, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και άλλοι.

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ έχει προταθεί συνολικά για 14 Όσκαρ και έχει κερδίσει δύο: το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Funny Girl» και το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το «A Star Is Born». Ο Ρέντφορντ έχει επίσης τιμηθεί με δύο Όσκαρ: για την ταινία του 1981 «Ordinary People» και με τιμητικό Όσκαρ το 2002.

Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.

Φωτογραφία: Shutterstock

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης