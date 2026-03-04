Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ συζητά για μία εμφάνιση στα Όσκαρ για να τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Η Στρέιζαντ και ο Ρέντφορντ που πέθανε τον Σεπτέμβριο είχαν συμπρωταγωνιστήσει το 1973 στην ταινία «The Way We Were»
Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ βρίσκεται σε συζητήσεις για να εμφανιστεί στα Όσκαρ, όπου αναμένεται να συμμετάσχει σε ένα αφιέρωμα για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 89 ετών.
Οι δύο σταρ είχαν συμπρωταγωνιστήσει στο κλασικό φιλμ του 1973 «The Way We Were». Πιθανότατα, η 83χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει το εμβληματικό ομώνυμο τραγούδι της ταινίας, το οποίο είχε βραβευτεί με χρυσό αγαλματίδιο στην 46η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ το 1974. Η ταινία είχε επίσης τιμηθεί με το Όσκαρ καλύτερης μουσικής επένδυσης, ενώ η Στρέιζαντ είχε προταθεί για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.
Πηγή ανέφερε στο Page Six Hollywood ότι η Στρέιζαντ θα τραγουδήσει κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» της τελετής, στο οποίο αναμένεται επίσης να τιμηθούν προσωπικότητες του Χόλιγουντ όπως ο Ρομπ Ράινερ, η Κάθριν Ο’Χάρα, η Νταϊάν Κίτον και ο Τζιν Χάκμαν, καθώς και ο Βαλ Κίλμερ, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και άλλοι.
Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ έχει προταθεί συνολικά για 14 Όσκαρ και έχει κερδίσει δύο: το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Funny Girl» και το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το «A Star Is Born». Ο Ρέντφορντ έχει επίσης τιμηθεί με δύο Όσκαρ: για την ταινία του 1981 «Ordinary People» και με τιμητικό Όσκαρ το 2002.
Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.
Φωτογραφία: Shutterstock
Barbra Streisand is in talks to perform at the #Oscars in tribute to her “The Way We Were” co-star Robert Redford.— Variety (@Variety) March 4, 2026
Streisand is in conversations to sing during the In Memoriam segment of the ceremony, according to sources. Details are still being discussed. It has not been… pic.twitter.com/4g0mRTToQA
