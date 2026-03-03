Ο Benzy τραυματίστηκε στο Survivor: Αισθάνομαι σαν τον Δήλιο από τους 300, θα έρθω πίσω πιο δυνατός
Ο Benzy τραυματίστηκε στο Survivor: Αισθάνομαι σαν τον Δήλιο από τους 300, θα έρθω πίσω πιο δυνατός
Ο παίκτης από την ομάδα των «Αθηναίων» θα πρέπει να έχει για μερικές ημέρες καλυμμένο το μάτι του
Ένα τραυματισμό στο μάτι του είχε ο Benzy στο Survivor, αναφέροντας ότι λόγω του ατυχήματός του αισθανόταν σαν τον Δηλίο από την ταινία «300».
Ο παίκτης από την ομάδα των «Αθηναίων» βρέθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στο συμβούλιο του νησιού έχοντας το ένα μάτι του καλυμμένο, με τον Γιώργο Λιανό να σχολιάζει ότι οι γιατροί έκριναν πως ο Benzy θα πρέπει για ένα διάστημα να προστατέψει το μάτι του.
Ο παίκτης τόνισε με αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει στους αγώνες ακόμη πιο δυνατός, ενώ νωρίτερα δήλωσε ότι το κάλυμμα στο μάτι του, τον έκανε να νιώθει σαν τον Σπαρτιάτη στρατιώτη, που είχε χάσει την όραση από το ένα του μάτι σε μάχη.
Όπως είπε ο Benzy: «Τώρα αισθάνομαι σαν τον Δήλιο από τους 300, και αυτό σημαίνει ότι θα έρθω πίσω πιο δυνατός. Δεν ξέρω τι έγινε αυτές τις δύο ημέρες, αλλά ευτυχώς η ομάδα ήταν φουλ δυνατή και κερδίζουνε και μακάρι να προχωράνε έτσι. Εγώ νομίζω ότι με το ένα μάτι θα είμαι καλύτερος στον στόχο».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgsor8m3skkh)
Ο παίκτης από την ομάδα των «Αθηναίων» βρέθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στο συμβούλιο του νησιού έχοντας το ένα μάτι του καλυμμένο, με τον Γιώργο Λιανό να σχολιάζει ότι οι γιατροί έκριναν πως ο Benzy θα πρέπει για ένα διάστημα να προστατέψει το μάτι του.
Ο παίκτης τόνισε με αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει στους αγώνες ακόμη πιο δυνατός, ενώ νωρίτερα δήλωσε ότι το κάλυμμα στο μάτι του, τον έκανε να νιώθει σαν τον Σπαρτιάτη στρατιώτη, που είχε χάσει την όραση από το ένα του μάτι σε μάχη.
Όπως είπε ο Benzy: «Τώρα αισθάνομαι σαν τον Δήλιο από τους 300, και αυτό σημαίνει ότι θα έρθω πίσω πιο δυνατός. Δεν ξέρω τι έγινε αυτές τις δύο ημέρες, αλλά ευτυχώς η ομάδα ήταν φουλ δυνατή και κερδίζουνε και μακάρι να προχωράνε έτσι. Εγώ νομίζω ότι με το ένα μάτι θα είμαι καλύτερος στον στόχο».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα