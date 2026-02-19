Ταξίδεψα με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, ανέφερε ο Έλληνας σωσίας που θα ντουμπλάρει με τον διάσημο ηθοποιό στην ταινία

Η ταινία «The Riders» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, τη σκηνοθεσία της οποίας έχει αναλάβει ο Έντβαρντ Μπέργκερ. Ο Μπράντ Πιτ υποδύεται έναν πατέρα που ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης στην Ευρώπη, όμως όλα ανατρέπονται όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται ξαφνικά, με την κόρη τους να μένει πίσω.