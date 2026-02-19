Ταξίδεψα με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, ανέφερε ο Έλληνας σωσίας που θα ντουμπλάρει με τον διάσημο ηθοποιό στην ταινία
Ταξίδεψα με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, ανέφερε ο Έλληνας σωσίας που θα ντουμπλάρει με τον διάσημο ηθοποιό στην ταινία
Τι αποκάλυψε ο Άρης Κόντος για τον σταρ του Χόλιγουντ - Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»
Για τη συνάντησή του με τον Μπραντ Πιτ μίλησε ο Έλληνας σωσίας που θα ντουμπλάρει με τον διάσημο ηθοποιό στην ταινία «The Riders», Άρης Κόντος.
Ο Άρης Κόντος έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και ανέφερε πως βρέθηκε στην Ύδρα με τον Μπραντ Πιτ, αλλά δεν μίλησε μαζί του. Όπως εξήγησε, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν επίσημα την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και θα κρατήσουν δύο εβδομάδες, ενώ έπειτα θα ακολουθήσουν γυρίσματα και στην Αθήνα.
Ο σωσίας του ηθοποιού δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξω και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινάνε τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα. Ήμουν μαζί με τον Μπραντ Πιτ με το καταμαράν. Γινόταν ένας χαμός, δεν μιλήσαμε, ήταν ένας πανζουρλισμός. Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές οι σκηνές που έχω, είναι σκηνές κίνησης. Με μπερδεύουν αρκετά με το Μπραντ Πιτ, αλλά δεν έχουμε μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ο Μπραντ είναι κανονικός άνθρωπος».
Δείτε το βίντεο
Η ταινία «The Riders» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, τη σκηνοθεσία της οποίας έχει αναλάβει ο Έντβαρντ Μπέργκερ. Ο Μπράντ Πιτ υποδύεται έναν πατέρα που ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης στην Ευρώπη, όμως όλα ανατρέπονται όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται ξαφνικά, με την κόρη τους να μένει πίσω.
Ο Άρης Κόντος έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και ανέφερε πως βρέθηκε στην Ύδρα με τον Μπραντ Πιτ, αλλά δεν μίλησε μαζί του. Όπως εξήγησε, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν επίσημα την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και θα κρατήσουν δύο εβδομάδες, ενώ έπειτα θα ακολουθήσουν γυρίσματα και στην Αθήνα.
Ο σωσίας του ηθοποιού δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξω και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινάνε τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα. Ήμουν μαζί με τον Μπραντ Πιτ με το καταμαράν. Γινόταν ένας χαμός, δεν μιλήσαμε, ήταν ένας πανζουρλισμός. Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές οι σκηνές που έχω, είναι σκηνές κίνησης. Με μπερδεύουν αρκετά με το Μπραντ Πιτ, αλλά δεν έχουμε μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ο Μπραντ είναι κανονικός άνθρωπος».
Δείτε το βίντεο
Η ταινία «The Riders» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, τη σκηνοθεσία της οποίας έχει αναλάβει ο Έντβαρντ Μπέργκερ. Ο Μπράντ Πιτ υποδύεται έναν πατέρα που ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης στην Ευρώπη, όμως όλα ανατρέπονται όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται ξαφνικά, με την κόρη τους να μένει πίσω.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα