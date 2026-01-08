Η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε μποτάκια της εταιρείας του πρώην της, Κάνιε Γουέστ: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτά
Μετά τον χωρισμό τους, η τηλεπερσόνα διατηρεί κομμάτια από τις συλλογές του πρώην της
Τον Κάνιε Γουέστ στηρίζει η Κιμ Καρντάσιαν, καθώς εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την εταιρεία του πρώην συζύγου της, Yeezy δείχνοντας πως και μετά τον χωρισμό της δεν αποχωρίζεται κομμάτια των συλλογών του.
Σε πρόσφατο βίντεο που ανέβασε η τηλεπερσόνα στο TikTok, παρουσίασε το σύνολο που φόρεσε στο ταξίδι της στο Άσπεν, υπογραμμίζοντας την εκτίμησή της για τα τακούνια της εταιρείας του πρώην συζύγου της.
Κατά την εμφάνισή της την Πρωτοχρονιά, η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε μποτάκια Yeezy από φίδι, συνδυάζοντάς τα με δερμάτινο παντελόνι, κορσέ και ένα vintage παλτό από γούνα. Καθώς έβαζε τα παπούτσια της σχολίασε: «Και μετά το βάζω με αυτά τα μποτάκια Yeezy. Θα το πω, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα τακούνι Yeezy». Ωστόσο, η Καρντάσιαν διευκρίνισε ότι δεν είναι σίγουρη αν τα συγκεκριμένα μποτάκια κυκλοφόρησαν για το κοινό ή αν κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για εκείνη: «Δεν ξέρω αν τα έφτιαξαν ποτέ, ή απλώς τα έφτιαξαν για μένα».
Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η Καρντάσιαν υπήρξε βασική μούσα των Yeezy και ακόμη και συνιδιοκτήτρια της εταιρείας, εμφανιζόμενη συχνά με τα σχέδια των συλλογών σε εκδηλώσεις. Η οικογένειά της ήταν επίσης μεγάλοι υποστηρικτές, με την αδερφή της, Κάιλι Τζένερ να φοράει σχέδια της Yeezy.
Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ παντρεύτηκαν το 2014 στην Ιταλία και χώρισαν επισήμως το 2021, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται το 2022. Από τον χωρισμό τους το 2021, η Καρντάσιαν δεν έχει εμφανιστεί συχνά με Yeezy, αλλά φαίνεται ότι δεν σκοπεύει να αποχωριστεί τα κομμάτια της συλλογής της. Το 2023 αποκάλυψε στο Hulu’s «The Kardashians» ότι έχει κρατήσει «κάθε σχέδιο» Yeezy που δημιούργησε ο Κάνιε για εκείνη.
Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι το πρώην ζευγάρι άφησε πίσω τις χρόνιες διαμάχες του, καθώς πέρασαν μαζί τις γιορτές των Χριστουγέννων, δίνοντας έμφαση στην αρμονική συμβίωση για χάρη των παιδιών, που έχουν αποκτήσει μαζί.
Φωτογραφία: Shutterstock
@kimkardashian
Aspen Styling Vlog♬ original sound - Kim Kardashian
