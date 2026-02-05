Έλενα Χριστοπούλου για το διαζύγιο από τον Πάνο Καλλίτση: Βιώσα ήττα, ήλπιζα σε μία κοινή ζωή

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ως μία ήττα βίωσε η Έλενα Χριστοπούλου το διαζύγιό της. Η booker υπήρξε παντρεμένη με τον Πάνο Καλλίτση και, όπως είπε, ήλπιζε ότι θα μοιραστούν τη ζωή τους. Παρόλα αυτά, δεν περίμενε από κάποιον να της γεμίσει το κενό.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Real View», το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, η Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία, με αφορμή όσα είπε για τον χωρισμό της μετά από 15 χρόνια γάμου η Χρύσπα σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η τραγουδίστρια παρομοίασε τον χωρισμό με δύσκολη πίστα και τόνισε ότι δεν περίμενε πως θα τη δυσκόλευε τόσο πολύ.
Όπως είπε η booker, η ίδια αντιμετώπισε τον χωρισμό της σαν μία προσωπική ήττα. «Όταν διαλύονται μια μία οι ελπίδες σου κάθε μέρα, εκεί έχεις μια προσωπική ήττα. Εγώ δεν περίμενα να μου φτιάξει κάποιος άνθρωπος το κενό μου, αλλά κάθε άνθρωπος το ζει διαφορετικά», πρόσθεσε.
Ορμώμενη από όσα μοιράστηκε η Χρύσπα, η Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε: «Ένας χωρισμός είναι σίγουρα μια ήττα μετά από έναν γάμο. Είναι και για τους δύο και χάνουν. Εγώ προσωπικά έχω βιώσει ήττα όταν συνέβη, είτε το ήθελα είτε όχι. Είναι ένα πράγμα -όχι ότι δεν κοιμάσαι και δεν υπάρχει κάποιος στον καφέ το πρωί- εγώ ήλπιζα σε μία κοινή ζωή».
