Ηλίας Βαλάσης: Ήμουν νικητής του πρώτου «Survivor» στη συνείδηση των ανθρώπων
GALA
Ηλίας Βαλάσης Survivor

Ηλίας Βαλάσης: Ήμουν νικητής του πρώτου «Survivor» στη συνείδηση των ανθρώπων

Μου έγινε πρόταση για το «Survivor», αλλά είναι πολύ μακριά όλο αυτό από εμένα, δήλωσε ο ηθοποιός

Ηλίας Βαλάσης: Ήμουν νικητής του πρώτου «Survivor» στη συνείδηση των ανθρώπων
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τη συμμετοχή του στο πρώτο ελληνικό «Survivor» το 2003, θυμήθηκε ο Ηλίας Βαλάσης, αναφέροντας πως παρά το γεγονός που δεν αναδείχτηκε νικητής, θεωρεί ότι στη συνείδηση του κόσμου το όνομα του έχει συνδεθεί με το πρόσωπο που κέρδισε στο παιχνίδι.

Ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του ριάλιτι εξήγησε ότι παρά το γεγονός που του έχει γίνει πρόταση να μπει σε έναν κύκλο του «Survivor» η απάντησή του είναι αρνητική, καθώς σήμερα τα ενδιαφέροντά του έχουν αλλάξει, με το θέατρο να αποτελεί προτεραιότητα για εκείνον.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ηλίας Βαλάσης εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Λοιπόν» ότι τον εξιτάρει πλέον να παρακολουθεί ένα ριάλιτι επιβίωσης, και όχι να αποτελεί μέρος αυτού:  «Σε καμία περίπτωση δεν θα έμπαινα. Είναι πολύ μακριά όλο αυτό από μένα. Είναι μια σελίδα πολύ πίσω. Έχει προχωρήσει η ζωή μου. Ήμουν νικητής του πρώτου "Survivor στη συνείδηση των ανθρώπων. Τα ριάλιτι με εξιτάρουν από κοινωνικής απόψεως. Είναι ενδιαφέρον να βάζεις διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους να βιώσουν μια συγκεκριμένη συνθήκη. Βλέπεις πως στον εγκλεισμό ή στην επιβίωση μεταμορφώνονται και, όσο πλησιάζουν προς το έπαθλο, αυτό κάποιους τους μεταλλάσει και κάποιους όχι».

Στη συνέχεια, σχολίασε πως έχει αλλάξει η φύση των συγκεκριμένων παιχνιδιών κυρίως λόγω των συμμετεχόντων: «Τα ριάλιτι όμως πια δεν είναι αληθινά, γιατί πηγαίνουν εκπαιδευμένοι. Δεν λέω ότι δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά είναι όλοι instagramer, influencers. Είναι ίδιοι. Πώς, λοιπόν, θα υπάρξει αληθινή ρήξη ανάμεσα σε ίδιους ανθρώπους;».

Κλείνοντας, ο Ηλίας Βαλάσης παραδέχτηκε πως του έγινε πρόταση για συμμετοχή στο «Survivor»: «Μου έγινε πρόταση. Αλλά το θέατρο είναι μαγικό. Είναι σπουδαίο να μετακινείς, έστω στο ελάχιστο, την ψυχή των άλλων».
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης