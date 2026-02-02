Ο Άντριεν Μπρόντι θυμήθηκε τη συνεργασία του με την Μπιγιονσέ στην ταινία Cadillac Records: Ήταν απίστευτα αφοσιωμένη

Τη συνεργασία του με την Μπιγιονσέ
στην ταινία Cadillac Records
θυμήθηκε ο Άντριεν Μπρόντι
.
Ο 52χρονος ηθοποιός και η 44χρονη τραγουδίστρια συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία του 2008, η οποία ακολουθεί τον διευθυντή δισκογραφικής εταιρείας με έδρα το Σικάγο, Λέοναρντ Τσες (Μπρόντι), και ορισμένους από τους μουσικούς που ηχογράφησαν για τη Chess Records, ανάμεσά τους και την Έτα Τζέιμς (Μπιγιονσέ).
«Η Μπιγιονσέ είναι υπέροχη και έφερε τόσα πολλά σε αυτή την ταινία»
, δήλώσε ο Άντριεν Μπρόντι στο PEOPLE. «Ήταν εξαιρετική συμπρωταγωνίστρια στις σκηνές και απίστευτα αφοσιωμένη — δούλεψε πραγματικά πολύ σκληρά»
, πρόσθεσε. Εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη Μπιγιονσέ πρόσθεσε: «Είμαι επίσης θαυμαστής της».
Το Cadillac Records είναι μια δραματοποιημένη αφήγηση της ιστορίας της Chess Records. Σε σκηνοθεσία της Ντάρνελ Μάρτιν, στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Τζέφρι Ράιτ ως Μάντι Γουότερς, ο Μος Ντεφ ως Τσακ Μπέρι, ο Κολόμπους Σορτ ως Λιτλ Γουόλτερ, ο Σέντρικ ο Διασκεδαστής ως Γουίλι Ντίξον και ο Ίμον Γουόκερ ως Χάουλιν Γουλφ.
Μέσα από την ερμηνεία της ως Τζέιμς στο Cadillac Records, η Μπιγιονσέ τραγουδά μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της αείμνηστης τραγουδίστριας, όπως τα «At Last», «I’d Rather Go Blind» και «All I Could Do Was Cry».
Θυμούμενος τα γυρίσματα των συναισθηματικά φορτισμένων σκηνών, όπου η Μπιγιονσέ ερμήνευε τα τραγούδια της Τζέιμς για τις ανάγκες της ταινίας, ο Μπρόντι μοιράστηκε: «Ήταν βαθιά συγκινητικές στιγμές και τραγουδούσε τόσο όμορφα. Και καθώς τραγουδούσε, σκεφτόμουν συνεχώς: “Αυτή είναι η τελευταία φορά που η Μπιγιονσέ θα μου τραγουδήσει και θα με κοιτάξει στα μάτια”».
Ολοκληρώνοντας, ανέφερε: «Ήταν τόσο όμορφο να τη βλέπεις να ξεδιπλώνει αυτές τις υπέροχες ερμηνείες του έργου της Έτα Τζέιμς. Ήταν πολύ συγκινητικό και το αγάπησα».
Το Cadillac Records έλαβε πολλές υποψηφιότητες μετά την κυκλοφορία του, σε τελετές βραβείων όπως οι Χρυσές Σφαίρες, τα BET Awards, τα Grammy, τα Satellite Awards και τα NAACP Image Awards.