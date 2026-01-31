Desi G για τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Μπορεί να μην γεννήθηκα εδώ αλλά κυλάει η Ελλάδα στο αίμα μου
Όταν έμαθα ότι μπήκα στον διαγωνισμό τρελάθηκα, είπε η τραγουδίστρια
Για τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision μίλησε η Desi G, η οποία έχει δηλώσει συμμετοχή με το τραγούδι «Aphrodite». Η τραγουδίστρια εξήγησε πως παρόλο που δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, κυλάει μέσα της αίμα ελληνικό και γι' αυτό αποφάσισε να προσπαθήσει να εκπροσωπήσει τη χώρα.
Η Desi G δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, όπου ήταν καλεσμένη: «Από μικρή, κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε εδώ. Ο μπαμπάς μου είναι από την Αλόννησο και η μαμά μου μεγάλωσε στη Σκόπελο. Η οικογένειά μου είναι εδώ. Μπορεί να μην γεννήθηκα εδώ αλλά κυλάει η Ελλάδα στο αίμα μου».
Έπειτα πρόσθεσε για τον μουσικό διαγωνισμό και τον τρόπο που ενημερώθηκε πως το κομμάτι της είχε προκριθεί: «Η Eurovision είναι και ένα βήμα για να με γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος. Τώρα που είμαι εδώ και μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω από μικρή και να πω την ιστορία μου... δεν έχω λόγια γι' αυτό. Είναι πολύ ξεχωριστό. Όταν έμαθα ότι μπήκα στον διαγωνισμό, τρελαθήκαμε όλοι μας. Κοιμόμουν και ήρθε η μαμά μου και μου το είπε. Νομίζω με άκουσε όλη η χώρα, τρελάθηκα».
Δείτε το βίντεο
Για το τραγούδι της, η Desi G ανέφερε στη συνέχεια: «Μιλάει γενικά για την αγάπη, για το πάθος, για τη φλόγα, όλα αυτά τα καλά και όμορφα. Αλλά μιλάει κιόλας για τη θεά Αφροδίτη που κάνει τους ανθρώπους να ερωτεύονται. Είναι και χορευτικό το τραγούδι, ξεσηκωτικό. Υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι είναι σημαντικός ο έρωτας στις μέρες μας και ότι πρέπει να αγαπούν και να ερωτεύονται».
Το τραγούδι της Desi G για την Eurovision 2026
