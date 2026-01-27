Dinamiss για το τραγούδι τους για τη Eurovision: Το μήνυμα είναι ότι με την αγάπη μπορούμε να ξεπεράσουμε το χάος
Dinamiss για το τραγούδι τους για τη Eurovision: Το μήνυμα είναι ότι με την αγάπη μπορούμε να ξεπεράσουμε το χάος
Οι δύο αδερφές θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό με το κομμάτι «Chaos»
Η ανάγκη διαφυγής από το χάος είναι το μήνυμα πίσω από το τραγούδι με το οποίο οι Dinamiss θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Οι δύο αδερφές και φιναλίστ υποστήριξαν πως με το «Chaos» θέλουν να επικοινωνήσουν στον κόσμο ότι με την αγάπη και την αλληλοϋποστήριξη είναι δυνατό να αφήσουν πίσω τους χαοτικές καταστάσεις.
Καλεσμένες στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, οι Dinamiss ανέφεραν σχετικά με το τραγούδι τους: «Το όνειρο είναι να φύγουμε από το χάος. Το μήνυμα είναι ότι μέσα από την αγάπη και την αλληλοϋποστήριξη μπορούμε να ξεπεράσουμε το χάος, αρκεί να το δοκιμάσουμε. Δεν είναι λύση-θαύμα».
Οι Dinamiss περιέγραψαν τη σχέση τους με τη μουσική, εξηγώντας ότι η ενασχόλησή τους ξεκίνησε, όταν ήταν πέντε ετών. «Ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τη μουσική από πέντε ετών με πιάνο και βιολί. Η κλασική μουσική είναι η βάση για τα πάντα. Πλέον είμαστε στην ποπ μουσική, ενώ έχει και techno στοιχεία», επισήμαναν.
Στη συνέχεια, διευκρίνισαν πως, αφού ήρθαν σε επαφή με διάφορα μουσικά είδη, πλέον έχουν καταλήξει στην ποπ με techno στοιχεία. «Η μουσική αυτή ήταν μία επανάσταση που κάναμε. Ήμασταν για πάρα πολλά χρόνια στο κλασικό και δεν είχαμε δει άλλα μουσικά είδη. Περάσαμε από πάρα πολλά μουσικά είδη και για αυτό μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα. Με τα χρόνια κατασταλάξαμε σε αυτό του μουσικό είδος», σημείωσαν.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή τους
Καλεσμένες στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, οι Dinamiss ανέφεραν σχετικά με το τραγούδι τους: «Το όνειρο είναι να φύγουμε από το χάος. Το μήνυμα είναι ότι μέσα από την αγάπη και την αλληλοϋποστήριξη μπορούμε να ξεπεράσουμε το χάος, αρκεί να το δοκιμάσουμε. Δεν είναι λύση-θαύμα».
Οι Dinamiss περιέγραψαν τη σχέση τους με τη μουσική, εξηγώντας ότι η ενασχόλησή τους ξεκίνησε, όταν ήταν πέντε ετών. «Ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τη μουσική από πέντε ετών με πιάνο και βιολί. Η κλασική μουσική είναι η βάση για τα πάντα. Πλέον είμαστε στην ποπ μουσική, ενώ έχει και techno στοιχεία», επισήμαναν.
Στη συνέχεια, διευκρίνισαν πως, αφού ήρθαν σε επαφή με διάφορα μουσικά είδη, πλέον έχουν καταλήξει στην ποπ με techno στοιχεία. «Η μουσική αυτή ήταν μία επανάσταση που κάναμε. Ήμασταν για πάρα πολλά χρόνια στο κλασικό και δεν είχαμε δει άλλα μουσικά είδη. Περάσαμε από πάρα πολλά μουσικά είδη και για αυτό μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα. Με τα χρόνια κατασταλάξαμε σε αυτό του μουσικό είδος», σημείωσαν.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα