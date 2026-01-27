Σε μηχανική υποστήριξη ο συμπρωταγωνιστής της Σάντρα Μπούλοκ στην ταινία «The Blind Side»
Άνοιξε τα μάτια του και έκανε σήμα με τον αντίχειρα, δήλωσε ο σύζυγός του Κουίντον Άαρον
Σε μηχανική υποστήριξη βρίσκεται ο Κουίντον Άαρον, ο συμπρωταγωνιστής της Σάντρα Μπούλοκ στην ταινία «The Blind Side».
Σύμφωνα με το Us Weekly η σύζυγός του μετέφερε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου πως ο ηθοποιός: «Σήμερα άνοιξε τα μάτια του και έκανε σήμα “μπράβο” με τον αντίχειρα» και αναπνέει εν μέρει μόνος του, χωρίς τη βοήθεια ιατρικών μηχανημάτων.
Στο GoFundMe όπου συγκεντρώνονται χρήματα για την οικονομική στήριξη του Άαρον και της οικογένειάς του αναφέρεται πως ο ίδιος παραμένει σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο δείχνει να έχει κάποια αίσθηση στο πόδι του.
Η ενημέρωση αναφέρει συγκεκριμένα: «Ο Κουίντον άνοιξε τα μάτια του και έχει κάποια αίσθηση στο πόδι του! Παραμένει σε μηχανική υποστήριξη ζωής και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Μπροστά μας έχουμε έναν αρκετά μεγάλο χρόνο αποκατάστασης και θα χρειαστεί αναπηρικό αμαξίδιο όταν πάρει εξιτήριο, όσο θα κάνει φυσικοθεραπεία για να ξαναμάθει να περπατά. Σας ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη και τις προσευχές σας».
Ο Κουίντον Άαρον μεταφέρθηκε πριν μερικές ημέρες σε νοσοκομείο στην Ατλάντα μετά από ξαφνικό και σοβαρό επεισόδιο, κατά το οποίο κατέρρευσε και χρειάστηκε άμεση ιατρική βοήθεια. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 41χρονος ηθοποιός ανέβαινε μια σκάλα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο των ποδιών του, έπεσε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει εδώ και αρκετές ημέρες. Οι γιατροί έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις για να εξακριβώσουν τι προκάλεσε το περιστατικό και μέχρι στιγμής αναφέρεται ότι βρέθηκε «σε υποστήριξη ζωής λόγω σοβαρής λοίμωξης αίματος».
EXCLUSIVE: 🙏 The "Blind Side" actor Quinton Aaron is currently on life support and is partially breathing.— TMZ (@TMZ) January 26, 2026
Details: https://t.co/YlDGqIeycI pic.twitter.com/utZq3JhRzk
