Λίλα Μπακλέση: Μετά το «Ταμάμ» πάθαινα κρίσεις πανικού, δεν είναι εύκολο να είσαι κάπου και να σε κοιτάνε όλοι
Λίλα Μπακλέση: Μετά το «Ταμάμ» πάθαινα κρίσεις πανικού, δεν είναι εύκολο να είσαι κάπου και να σε κοιτάνε όλοι
Δεν μπορούσα να ξέρω ή να περιμένω την επιτυχία που θα είχε το σίριαλ, σχολίασε η ηθοποιός
Στην ψυχολογική πίεση που βίωσε μετά το τέλος της σειράς «Ταμάμ» αναφέρθηκε η Λίλα Μπακλέση, τονίζοντας ότι αντιμετώπισε κρίσεις πανικού και έντονο άγχος, καθώς δεν ήταν εύκολο για εκείνη να διαχειριστεί την ξαφνική αναγνωρισιμότητα.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την περίοδο μετά το τέλος της σειράς, το 2017, την επιτυχία που γνώρισε, αλλά και την απόφασή της να παρακολουθήσει σεμινάρια στο Λονδίνο, παρά τις προτάσεις που είχε στην Ελλάδα.
Όπως δήλωσε η Λίλα Μπακλέση: «Όταν τελείωσα το "Ταμάμ", έπαθα ένα burn out. Είχα κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους. Δεν το περιμένεις αυτό που σου συμβαίνει. Τέλειωσα το Εθνικό, έκανα μια σειρά, δεν μπορούσα να ξέρω ή να περιμένω την επιτυχία που θα είχε. Εξελίχθηκε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο και μεγάλο. Με σταματούσαν στον δρόμο. Δεν είναι εύκολο να είσαι κάπου και να σε κοιτάνε όλοι. Οπότε αποφάσισα ότι από τη στιγμή που οι καλύτεροι φίλοι μου είναι στο Λονδίνο θα μπορούσα να πάω για κάποιο διάστημα. Όταν πήγα εκεί κατάλαβα ότι θέλω να ζήσω, έκλεισα κάποια σεμινάρια για υποκριτική. Είχα προτάσεις, αλλά και το να φύγω ήταν ένα μεγάλο δώρο για τον εαυτό μου».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfyf37oue4ox)
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την περίοδο μετά το τέλος της σειράς, το 2017, την επιτυχία που γνώρισε, αλλά και την απόφασή της να παρακολουθήσει σεμινάρια στο Λονδίνο, παρά τις προτάσεις που είχε στην Ελλάδα.
Όπως δήλωσε η Λίλα Μπακλέση: «Όταν τελείωσα το "Ταμάμ", έπαθα ένα burn out. Είχα κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους. Δεν το περιμένεις αυτό που σου συμβαίνει. Τέλειωσα το Εθνικό, έκανα μια σειρά, δεν μπορούσα να ξέρω ή να περιμένω την επιτυχία που θα είχε. Εξελίχθηκε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο και μεγάλο. Με σταματούσαν στον δρόμο. Δεν είναι εύκολο να είσαι κάπου και να σε κοιτάνε όλοι. Οπότε αποφάσισα ότι από τη στιγμή που οι καλύτεροι φίλοι μου είναι στο Λονδίνο θα μπορούσα να πάω για κάποιο διάστημα. Όταν πήγα εκεί κατάλαβα ότι θέλω να ζήσω, έκλεισα κάποια σεμινάρια για υποκριτική. Είχα προτάσεις, αλλά και το να φύγω ήταν ένα μεγάλο δώρο για τον εαυτό μου».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα