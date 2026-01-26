Ο Νίκος Γκάνος έκανε χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok για την κλοπή στο σπίτι της Εύης Δρούτσα
Ο τραγουδιστής έκανε αναπαράσταση της περιγραφής της στιχουργού για όσα έζησε
Ένα χιουμοριστικό βίντεο για την κλοπή στο σπίτι της Εύης Δρούτσα έκανε ο Νίκος Γκάνος.
Ο τραγουδιστής έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, όπου έκανε αναπαράσταση των όσων περιέγραψε η στιχουργός πως έζησε, προσεγγίζοντας το θέμα με χιούμορ, με το βίντεο να ξεπερνά τις 170 χιλιάδες προβολές.
Η Εύη Δρούτσα μίλησε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Πρωινό» σχετικά με όσα συνέβησαν στην οικία της, εξηγώντας πως οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως η Γλυφάδα, όπου διαμένει, επλήγη από την κακοκαιρία και επικοινώνησαν μαζί της προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα ότι απαιτούνταν άμεσες εργασίες στο ηλεκτρικό ρεύμα.
«Με παίρνει μία κυρία Αγρινοπούλου Αναστασία τομέας 4 εσωτερική βλαβών και μου λέει: “αυτή τη στιγμή εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στα σκοτάδια τέσσερις μέρες”», είπε η Εύη Δρούτσα.
Στη συνέχεια, η στιχουργός περιέγραψε ότι οι δράστες μπήκαν σπίτι της και της προκάλεσαν βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού της, ζητώντας της παράλληλα να συγκεντρώσει όσα κοσμήματα και χρήματα είχε και να τα τυλίξει σε ασημόχαρτο: «Τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ», της είπαν και εκείνη ακολούθησε τις οδηγίες τους, ενώ σχολίασε προς τη δήθεν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ με την οποία μιλούσε: «Δεν θα σου πω και πόσα χρήματα έχω».
Και πρόσθεσε: «Αφού αναβόσβησα τα φώτα, μου είπε ότι τελειώσαμε και πάω να ανοίξω την πόρτα. Της λέω, "δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα". "Θα έρθουν" λέει, σε μια ώρα θα είναι εκεί. "Το φάντασμα λέω θα τα φέρει;"».
Σε ερώτηση για το ποσό, η Εύη Δρούτσα απάντησε ότι είχε στο σπίτι «γύρω στις 22.000 ευρώ».
Δείτε το βίντεο
