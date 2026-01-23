Θύμα κλοπής η Δρούτσα: Μπήκαν στο σπίτι ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και την έβαλαν να τυλίξει 22.000 ευρώ σε αλουμινόχαρτα

επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από το σπίτι της το ποσό των 22.000 ευρώ.





Η στιχουργός μίλησε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Πρωινό», περιγράφοντας όσα συνέβησαν στην οικία της. Όπως ανέφερε, διαμένει στη Γλυφάδα, περιοχή που επλήγη από την κακοκαιρία, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες. Συγκεκριμένα, αρχικά επικοινώνησαν μαζί της προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα ότι απαιτούνταν άμεσες εργασίες στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Στη συνέχεια, η

στιχουργός

περιέγραψε ότι οι δράστες μπήκαν σπίτι της και

της προκάλεσαν βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού της, ζητώντας της παράλληλα να συγκεντρώσει όσα κοσμήματα και χρήματα είχε και να τα τυλίξει σε...

ασημόχαρτο!







«

, της είπαν, ζητώντας της παράλληλα να τα τοποθετήσει όλα μαζί σε

ένα ασημόχαρτο

κάτω από το χαλάκι της εξώπορτάς της.



Η Δρούτσα το έκανε και μάλιστα σχολίασε προς τη δήθεν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ που τις έδινε τις περίεργες αυτές οδηγίες: «Δεν θα σου πω και πόσα χρήματα έχω!».





«

;"».





Σε ερώτηση για το ποσό, η Εύη Δρούτσα απάντησε ότι είχε στο σπίτι «

».





