Ο Παναγιώτης Δουδωνής ζήτησε από τη Μαριάννα Παπαμακαρίου να του τραγουδήσει ζωντανά ένα αγαπημένο του τραγούδι
Ο Παναγιώτης Δουδωνής ζήτησε από τη Μαριάννα Παπαμακαρίου να του τραγουδήσει ζωντανά ένα αγαπημένο του τραγούδι

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την τραγουδίστρια να πει ακαπέλα το «Ρήγμα» - Δείτε το βίντεο

Μια απρόσμενη μουσική στιγμή εκτυλίχθηκε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της 21ης Ιανουαρίου, όταν η Μαριάννα Παπαμακαρίου, καλεσμένη στην ενημερωτική εκπομπή, κλήθηκε να τραγουδήσει ζωντανά στο στούντιο ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος βρισκόταν επίσης εκεί.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή για την πορεία και την καριέρα της, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να της ζητάει κατά τη διάρκεια της κουβέντας, να ακούσει ακαπέλα το «Ρήγμα», τη μουσική του οποίου έχει γράψει ο Σωκράτης Μάλαμας.

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου ανταποκρίθηκε στο αίτημα, ξεκινώντας πρώτα με ένα νεότερο τραγούδι της και, στη συνέχεια, προχωρώντας στο «Ρήγμα». Μετά την ερμηνεία της, ο Παναγιώτης Δουδωνής την χειροκρότησε εμφανώς εντυπωσιασμένος.

