Η Τζένιφερ Λόπεζ τα «άκουσε» για την αγένειά της στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών, πόζαρε χωρίς να πει λέξη και έφυγε
Αυτό δεν βοηθά καθόλου τη φήμη της ότι είναι αγενής, ήταν ένα από τα πολλά σχόλια στα social media
Αρνητικά σχολιάστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ για την αγενή της στάση στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών. Στην απονομή τελετής των βραβείων το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, η 56χρονη τραγουδίστρια πόζαρε για μια κινηματογραφική λήψη με slow motion κάμερα (Glambot), την οποία έχει καθιερώσει ο σκηνοθέτης Κόουλ Γουόλισερ, αφήνοντας το δικό του στίγμα στα κόκκινα χαλιά μεγάλων απονομών.
Η Τζένιφερ Λόπεζ, που στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ως απόμακρη και αγενής απέναντι σε δημοσιογράφους, δεν κοίταξε καν τον Κόουλ Γουόλισερ στα μάτια, ενώ ετοιμαζόταν να ποζάρει. Καθώς εκείνη πλησίαζε στην κάμερα ο Γουόλισερ της είπε: «Γεια σου, αγαπημένη μου». Η Λόπεζ σήκωσε το βλέμμα της προς το μέρος του για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, πριν το κατεβάσει ξανά και ψιθυρίσει: «Γεια».
Ο Κόουλ Γουόλισερ τη ρώτησε: «Έχεις κάποια ιδέα για μια κίνηση ή θα δώσεις απλώς ένα βλέμμα ή μια πόζα;». Η Τζένιφερ Λόπεζ τότε γύρισε και έδειξε την πόζα της, χωρίς να πει ούτε λέξη. «Τέλειο, υπέροχα. Η κάμερα θα τελειώσει ακριβώς εδώ», είπε ο Γουόλισερ, δείχνοντας προς την κάμερα και επαναλαμβάνοντας: «Τελειώνουμε εδώ. Ξεκινάμε από πάνω». Εκείνη τη στιγμή, η τραγουδίστρια είχε ήδη γυρίσει την πλάτη της, περιμένοντας να ξεκινήσει η λήψη.
Ο Γουόλισερ άρχισε την αντίστροφη μέτρηση και η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε για το πλάνο, μετά το οποίο εκείνος είπε: «Το απογείωσες, όπως πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ!» Ωστόσο, η τραγουδίστρια δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο πριν αποχωρήσει, χαιρετώντας γρήγορα με το χέρι άλλους φωτογράφους, καθώς απομακρυνόταν.
Ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Κόουλ Γουόλισερ σημείωσε ότι όλα έγιναν εξαιρετικά βιαστικά. Όπως ανέφερε: «Η βασίλισσα Τζένιφερ Λόπεζ. Περπάτησε στο κόκκινο χαλί σχεδόν τη στιγμή που έκλεινε (ίσως και να είχε ήδη κλείσει τεχνικά), οπότε χάρηκα που μπόρεσε να σταματήσει έστω για λίγο. Χωρίς καθυστερήσεις — απλώς μπαμ, μπαμ, ευχαριστώ, GLAM!»
Παρόλα αυτά, αρκετοί ήταν εκείνοι που έμειναν σοκαρισμένοι από τη στάση της, διερωτώμενοι γιατί δεν δεν απηύθυνε μία παραπάνω λέξη στον Γουόλισερ και γιατί δεν τον κοίταξε στα μάτια. Μερικά από τα επικριτικά σχόλια που έγιναν κάτω από το βίντεο ήταν τα εξής: «Το αγαπημένο μου σημείο ήταν όταν δεν σε κοίταξε, δεν σου μίλησε και δεν σου χαμογέλασε», «Θεέ μου, Κόουλ, η Τζένιφερ Λόπεζ είπε έστω μία λέξη σε σένα;», «Αυτό δεν βοηθά καθόλου τη φήμη της ότι είναι αγενής», «Ξέρω ότι είναι ανθρώπινο, αλλά ένας χαιρετισμός με καλή πρόθεση δεν βλάπτει κανέναν. Απαράδεκτο».
