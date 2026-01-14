Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο τίμησε τη μητέρα του σε βράβευσή του: Πίστεψε σε μένα πολύ πριν υπάρξει λόγος να το κάνει
Στήριξε το όνειρο που ξεκίνησε στις κινηματογραφικές αίθουσες, δήλωσε ο σταρ του Χόλιγουντ, παραλαμβάνοντας το βραβείο του
Τη μητέρα του τίμησε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε βράβευσή του, τονίζοντας πως πίστεψε σε εκείνον, πριν ακόμα φανούν οι δυνατότητές του.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία One Battle After Another στην τελετή του National Board of Review Gala στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, με τον ίδιο να κάνει μία ιδιαίτερη αναφορά στην Ίρμελιν Ίντενμπίρκεν.
«Περίμενα 25 χρόνια… για να κάνω μια ταινία σαν και αυτή. Τόσο επίκαιρη. Τόσο ουσιαστική. Για τον εξτρεμισμό, για τον διχασμό. Λέει πολλά για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ήταν απόλυτη τιμή και μια εμπειρία γεμάτη χαρά», είπε αρχικά για το One Battler After Another του Πολ Τόμας Άντερσον.
Ευχαριστώντας τη μητέρα του επειδή υπήρξε το μεγαλύτερό του στήριγμα, δήλωσε: «Πίστεψε σε μένα πολύ πριν υπάρξει οποιοσδήποτε λόγος να το κάνει. Με πήγαινε σε οντισιόν κάθε μέρα μετά το σχολείο. Στήριξε το όνειρο που ξεκίνησε στις κινηματογραφικές αίθουσες… Αυτή η στιγμή υπάρχει μόνο χάρη σε εσένα».
Η μητέρα του ηθοποιού τον μεγάλωσε μόνη της στο Λος Άντζελες και αποδίδει την επιτυχία της καριέρας του στην υποκριτική στη διαρκή αγάπη που του προσέφερε στα παιδικά του χρόνια.
Σε συνέντευξή του στο Access Hollywood το 2014, ο Ντι Κάπριο είχε δηλώσει ότι η στήριξή της, από τη στιγμή που της ανακοίνωσε σε ηλικία 12 ετών πως ήθελε να γίνει ηθοποιός, ήταν ακλόνητη. «Είναι ο μοναδικός λόγος που μπορώ να κάνω αυτό που κάνω», είχε πει.
Η Ίρμελιν Ίντενμπίρκεν υπήρξε επίσης ιδιαίτερα προστατευτική στα πρώτα χρόνια της φήμης του γιου της, συχνά μπαίνοντας η ίδια ανάμεσα σε εκείνον και τους παπαράτσι με τις κάμερες.
Φωτογραφία: Shutterstock
'She believed in me long before there was any reason to': Leonardo DiCaprio pays tribute to his mother Irmelin Indenbirken, 82, for 'supporting the dream' as he wins Best Actor at National Board of Review Gala https://t.co/I3ijh1wir0— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 14, 2026
