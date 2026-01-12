ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Λεονάρντο Ντι Κάπριο Βίντεο viral Χρυσές Σφαίρες

Η άλλη πλευρά του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στις Χρυσές Σφαίρες: Οι απίθανες γκριμάτσες και οι αστείες χειρονομίες του που έγιναν viral

Ο ηθοποιός φαίνεται να ξεσπάει σε γέλια απευθυνόμενος σε κάποιο πρόσωπο

Ιωάννα Μαρίνου
Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο βίντεο με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο που εμφανίζεται να γελάει και να κάνει γκριμάτσες κατά της διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος στη 83η διοργάνωση για τις Χρυσές Σφαίρες.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο ηθοποιός φαίνεται καθιστός να γελά και να μιλά σε καλή διάθεση με άλλους καλεσμένους. Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, ο ΝτιΚάπριο φαίνεται να μιμείται παιχνιδιάρικα έναν γνωστό του, σχολιάζοντας με χειρονομίες και εκφράσεις το πώς αντιδρούσε κάποιος σε ένα κομμάτι K-pop που προβλήθηκε στη σκηνή.

Στο κλιπ, ο ηθοποιός λέει με χιούμορ: «Σ’ έβλεπα… με το K-pop. Λες, ποιος είναι αυτός; Ω; Το K-pop;». Κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι απευθυνόταν στη συμπρωταγωνίστριά του από το «One Battle After Another», Τσέις Ινφίνιτι, ενώ άλλοι θεωρούν ότι σχολίαζε την αντίδραση της οικοδέσποινας Νίκι Γκλέιζερ, η οποία σατίριζε τις σχέσεις του και τη σύνδεση του με το K-pop.

Δείτε τα βίντεο



Η Νίκι Γκλέιζερ έκανε αναφορές στην προσωπική ζωή του ηθοποιού με το γνωστό χιούμορ της. Παράλληλα σχολίασε την τάση του ΝτιΚάπριο να βγαίνει με νεότερες γυναίκες, ενώ η Γκλέιζερ επαίνεσε την επιτυχημένη καριέρα του, τις θρυλικές ερμηνείες του, τα τρία βραβεία Golden Globe και το Όσκαρ του, μετατρέποντας και αυτή τη στιγμή σε viral.

«Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά τα κατάφερες πριν η κοπέλα σου γίνει 30. Ειλικρινά, απίστευτο», ανέφερε η Γκλέιζερ, υπογραμμίζοντας με χιούμορ ότι για τον ηθοποιό δεν υπάρχει άλλη πληροφορία διαθέσιμη για την προσωπική του ζωή. Στα social media, πολλά κλιπ τον δείχνουν να γελά με τις ατάκες της, κάνοντας και αυτό το στιγμιότυπο από τις Χρυσές Σφαίρες ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της βραδιάς.

