Άννα Βίσση: Θα τραγουδάω όσο έχω φωνή και μπορώ





Στην αγάπη της για το τραγούδι και στη διαρκή της παρουσία στη σκηνή αναφέρθηκε η Άννα Βίσση , ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει να τραγουδά όσο έχει φωνή και τη σωματική δυνατότητα να το κάνει.

«

Τον χειμώνα θα μεταφερθώ σε νέο χώρο, θα

αναβιωθεί

και θα αλλάξει τελείως ο χώρος. Δεν μπορώ να γίνω διαφορετική, η Άννα Βίσση είμαι. Θα τραγουδάω όσο έχω φωνή και μπ

ορώ

».



Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Άννα Βίσση στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην απόφασή της να αλλάξει «καλλιτεχνικό σπίτι», καθώς μετά το τέλος των εμφανίσεών της στο νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, που εδώ και δέκα χρόνια τραγουδάει, αναμένεται να συνεργαστεί με άλλο μεγάλο κέντρο της πόλης.Σχετικά με την απόφασή της αυτή, η ίδια σχολίασε:



Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση έδωσε μία ευχή στους θαυμαστές της για τη νέα χρονιά λέγοντας:

«

Η ευχή μου φέτος για την καλή χρονιά είναι να έχουμε αυτοπεποίθηση, εγώ το είχα πάντα,

ήμουν

ψώνιο

σαν πα

ιδάκι

από π

έντε

ετών

».

