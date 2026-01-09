Παρά την απειλή έξωσης ο Μίκι Ρουρκ αρνείται προτάσεις για δουλειά αν δεν λάβει αμοιβές και ρόλους κορυφαίου επιπέδου
Ο σταρ επιμένει να επιλέγει προσεκτικά τις επαγγελματικές του ευκαιρίες και απορρίπτει προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στα στάνταρ του
Παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και την απειλή έξωσης από το σπίτι του, που αντιμετωπίζει ο Μίκι Ρουρκ, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στη δουλειά εκτός αν οι προτάσεις είναι αντάξιες της καριέρας του και της φήμης του στο Χόλιγουντ.
Ο ηθοποιός βρίσκεται αυτή την περίοδο σε ξενοδοχείο στο West Hollywood μαζί με τα τρία του σκυλιά, ενώ η μάνατζέρ του, Κίμπερλι Χάινς, εξασφάλισε ένα νέο διαμέρισμα στο Λος Άντζελες για εκείνον, όπου αναμένεται να μετακομίσει στο τέλος της εβδομάδας. Δημοσίευμα της New York Post ανέφερε ότι ο Ρουρκ βρίσκεται αντ
ιμέτωπος με έξωση από την κατοικία του, καθώς φέρεται να χρωστάει ενοίκια 60.000 δολαρίων.
Παρά τις υψηλές απαιτήσεις του, η Χάινς υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις που έχει δεχτεί είναι ποιοτικές και θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν στην κορυφή, αν ο ίδιος αποφασίσει να τις ακολουθήσει. Ο ηθοποιός έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα 100.000 δολάρια από το GoFundMe που είχε δημιουργηθεί για να αποτραπεί η έξωσή του, ενώ τα χρήματα θα επιστραφούν στους δωρητές.
Η Χάινς καταλήγει ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη για τον Ρουρκ: είτε θα δεχτεί τις προτάσεις και θα σταθεί ξανά στα πόδια του, αλλιώς θα κινδυνεύει να βρεθεί σε ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση.
