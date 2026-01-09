Παρά την απειλή έξωσης ο Μίκι Ρουρκ αρνείται προτάσεις για δουλειά αν δεν λάβει αμοιβές και ρόλους κορυφαίου επιπέδου
GALA
Μίκι Ρουρκ έξωση Εργασία

Παρά την απειλή έξωσης ο Μίκι Ρουρκ αρνείται προτάσεις για δουλειά αν δεν λάβει αμοιβές και ρόλους κορυφαίου επιπέδου

Ο σταρ επιμένει να επιλέγει προσεκτικά τις επαγγελματικές του ευκαιρίες και απορρίπτει προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στα στάνταρ του

Παρά την απειλή έξωσης ο Μίκι Ρουρκ αρνείται προτάσεις για δουλειά αν δεν λάβει αμοιβές και ρόλους κορυφαίου επιπέδου
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και την απειλή έξωσης από το σπίτι του, που αντιμετωπίζει ο Μίκι Ρουρκ, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στη δουλειά εκτός αν οι προτάσεις είναι αντάξιες της καριέρας του και της φήμης του στο Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός βρίσκεται αυτή την περίοδο σε ξενοδοχείο στο West Hollywood μαζί με τα τρία του σκυλιά, ενώ η μάνατζέρ του, Κίμπερλι Χάινς, εξασφάλισε ένα νέο διαμέρισμα στο Λος Άντζελες για εκείνον, όπου αναμένεται να μετακομίσει στο τέλος της εβδομάδας. Δημοσίευμα της New York Post ανέφερε ότι ο Ρουρκ βρίσκεται αντ
ιμέτωπος με έξωση από την κατοικία του, καθώς φέρεται να χρωστάει ενοίκια 60.000 δολαρίων.

Όπως ανέφερε η Χάινς στο TMZ, μέσα στην τελευταία εβδομάδα ο Ρουρκ έχει λάβει αρκετές προτάσεις εργασίας, από για ταινίες και φωτογραφήσεις μέχρι και δημόσιες εμφανίσεις, αλλά αρνείται να τις αποδεχτεί. Όπως εξήγησε η μάνατζέρ του, ο ηθοποιός απαιτεί αμοιβές ανάλογες με αυτές ενός σταρ κορυφαίου επιπέδου, περίπου 200.000 δολάρια την ημέρα, και επιθυμεί να συνεργαστεί μόνο με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες, όπως στο παρελθόν.

Παρά τις υψηλές απαιτήσεις του, η Χάινς υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις που έχει δεχτεί είναι ποιοτικές και θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν στην κορυφή, αν ο ίδιος αποφασίσει να τις ακολουθήσει. Ο ηθοποιός έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα 100.000 δολάρια από το GoFundMe που είχε δημιουργηθεί για να αποτραπεί η έξωσή του, ενώ τα χρήματα θα επιστραφούν στους δωρητές.

Η Χάινς καταλήγει ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη για τον Ρουρκ: είτε θα δεχτεί τις προτάσεις και θα σταθεί ξανά στα πόδια του, αλλιώς θα κινδυνεύει να βρεθεί σε ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης