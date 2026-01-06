Η Τάνια Μπρεάζου διαψεύδει ότι δήλωσε συμμετοχή για τον εθνικό τελικό της Eurovision: Δεν έστειλα ποτέ τραγούδι
GALA
Τάνια Μπρεάζου Eurovision 2026 Εθνικός τελικός

Η Τάνια Μπρεάζου διαψεύδει ότι δήλωσε συμμετοχή για τον εθνικό τελικό της Eurovision: Δεν έστειλα ποτέ τραγούδι

Σύμφωνα με λίστα που δημοσιοποιήθηκε, η τραγουδίστρια ήταν ανάμεσα στους 26 καλλιτέχνες που αποκλείστηκαν

Η Τάνια Μπρεάζου διαψεύδει ότι δήλωσε συμμετοχή για τον εθνικό τελικό της Eurovision: Δεν έστειλα ποτέ τραγούδι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μέσα από ανάρτηση στα social media, η Τάνια Μπρεάζου διέψευσε ότι δήλωσε συμμετοχή για τον εθνικό τελικό της Eurovision, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Σύμφωνα με σχετική λίστα που δημοσιοποιήθηκε, η τραγουδίστρια ήταν ανάμεσα στους 26 καλλιτέχνες που δεν κατάφεραν να προκριθούν.

Όπως διευκρίνισε η Τάνια Μπρεάζου με δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δεν έστειλε ποτέ τραγούδι γιατί δεν βρήκε το κατάλληλο κομμάτι για τον θεσμό. 

«Καλέ στείλτε μου και μένα το τραγούδι που έστειλα και δεν πέρασε, να το ακούσω και εγώ», έγραψε αρχικά η Τάνια Μπρεάζου στο Instagram story.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι μην έχοντας βρει το ιδανικό κομμάτι για τον διαγωνισμό τραγουδιού, δεν προχώρησε ποτέ σε δήλωση συμμετοχής.  «Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν έχω στείλει ποτέ τραγούδι για τη Eurovision γιατί πολύ απλά δεν είχα το κατάλληλο τραγούδι για τον θεσμο! Απίστευτο όμως το fake news κάποιων δημοσιογράφων απλά για να κάνουν views Kaι clicks», σημείωσε.

Δείτε την ανάρτηση της Τάνιας Μπρεάζου

Η Τάνια Μπρεάζου διαψεύδει ότι δήλωσε συμμετοχή για τον εθνικό τελικό της Eurovision: Δεν έστειλα ποτέ τραγούδι
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης