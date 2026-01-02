Ο Νίκος Αλιάγας πέρασε την Πρωτοχρονιά στον Αντώνη Ρέμο, τραγούδησαν μαζί στη σκηνή, δείτε βίντεο
GALA
Νίκος Αλιάγας Αντώνης Ρέμος Πρωτοχρονιά Αθήνα

Ο Νίκος Αλιάγας πέρασε την Πρωτοχρονιά στον Αντώνη Ρέμο, τραγούδησαν μαζί στη σκηνή, δείτε βίντεο

Ο διεθνούς φήμης παρουσιαστής μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρόγραμμα στα social media

Ο Νίκος Αλιάγας πέρασε την Πρωτοχρονιά στον Αντώνη Ρέμο, τραγούδησαν μαζί στη σκηνή, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης