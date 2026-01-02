Ο Νίκος Αλιάγας πέρασε την Πρωτοχρονιά στον Αντώνη Ρέμο, τραγούδησαν μαζί στη σκηνή, δείτε βίντεο
Ο διεθνούς φήμης παρουσιαστής μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρόγραμμα στα social media
Στην Αθήνα πέρασε ο Νίκος Αλιάγας την Πρωτοχρονιά, διασκεδάζοντας στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος, τραγουδώντας μαζί του επί σκηνής.
Ο διεθνούς φήμης παρουσιαστής και η παρέα του βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 1η Ιανουαρίου στο μαγαζί, όπου τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, και μέσα από τα social media μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρόγραμμα, αλλά και μερικές backstage στιγμές. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τον κάλεσε στη σκηνή και παρουσίασαν ένα ντουέτο σε αγγλικά και γαλλικά.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Από τα stories που έκανε ο Νίκος Αλιάγας δεν έλειψε βίντεο με τη νέα επιτυχία του τραγουδιστή «Δευτέρα», ένα κομμάτι που ο παρουσιαστής ξεχωρίζει.
Ο Νίκος Αλιάγας βρέθηκε και στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, βγάζοντας μία κοινή φωτογραφία.
