Ο Νίκος Αλιάγας πέρασε την Πρωτοχρονιά στον Αντώνη Ρέμο, τραγούδησαν μαζί στη σκηνή, δείτε βίντεο



Νίκος Αλιάγας την Πρωτοχρονιά, διασκεδάζοντας στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος , τραγουδώντας μαζί του επί σκηνής.

Ξεχωριστή

ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τον κάλεσε στη σκηνή και παρουσίασαν ένα ντουέτο

σε

αγγλικά και γαλλικά.

Στην Αθήνα πέρασεΟ διεθνούς φήμης παρουσιαστής και η παρέα του βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 1η Ιανουαρίου στο μαγαζί, όπου τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, και μέσα από τα social media μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρόγραμμα, αλλά και μερικές backstage στιγμές.Από τα stories που έκανε ο Νίκος Αλιάγας δεν έλειψε βίντεο με τη νέα επιτυχία του τραγουδιστή «Δευτέρα», ένα κομμάτι που ο παρουσιαστής ξεχωρίζει.Ο Νίκος Αλιάγας βρέθηκε και στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, βγάζοντας μία κοινή φωτογραφία.