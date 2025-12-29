H Κλόντια Σίφερ αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό με φωτογραφίες που... δείχνουν την ομοιότητά τους
«Το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου» έγραψε το μοντέλο
Με μία ανάρτηση στα social media, η Κλόντια Σίφερ αποχαιρέτησε την Μπριζίτ Μπαρντό, συνοδεύοντας το μήνυμά της με φωτογραφίσεις της ίδιας σε αντιπαραβολή με παλαιότερες εικόνες της εκλιπούσας και επισημαίνοντας ότι θεωρεί ιδιαίτερη τιμή το γεγονός πως έχει κατά καιρούς συγκριθεί μαζί της.
Η θρυλική ηθοποιός και τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στα 91 της χρόνια. Ανάμεσα στα πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος που απέτισαν φόρο τιμής στη Γαλλίδα σταρ ήταν και η Σίφερ. Το μοντέλο προχώρησε σε μία δημοσίευση στoν προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram λίγες ώρες μετά την είδηση θανάτου της Μπαρντό.
Πιο συγκεκριμένα, κοινοποίησε φωτογραφίες από παλαιότερες φωτογραφίσεις της, τονίζοντας πόσο είχε επηρεαστεί από την εικόνα και τη στάση ζωή της Μπριζίτ Μπαρντό. Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό. Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, τη μουσική της, τη λάμψη των ταινιών της και τις καθηλωτικές φωτογραφίσεις της. Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη».
Δείτε την ανάρτησή της
Τον Οκτώβριο είχε γίνει γνωστό ότι η Μπαρντό είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για «σοβαρή ασθένεια» και ανάρρωνε στο σπίτι της. Σημειώνεται ότι η αιτία θανάτου της δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
Φωτογραφία άρθρου: AP / Shutterstock
