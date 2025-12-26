Σταύρος Ξαρχάκος: Η σπάνια φωτογραφία με την Ηρώ Σαΐα και τα δίδυμα παιδιά τους μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Σταύρος Ξαρχάκος Ηρώ Σαΐα

Σταύρος Ξαρχάκος: Η σπάνια φωτογραφία με την Ηρώ Σαΐα και τα δίδυμα παιδιά τους μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Και οι τέσσερις φόρεσαν ασορτί πιτζάμες

Σταύρος Ξαρχάκος: Η σπάνια φωτογραφία με την Ηρώ Σαΐα και τα δίδυμα παιδιά τους μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Στέλλα Μούτσιου
Μία σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα δύο παιδιά τους δημοσίευσε η Ηρώ Σαΐα στα social media της για να ευχηθεί στον κόσμο για τα Χριστούγεννα.

Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε, την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου η ίδια με τον σύζυγό της και τα δίδυμα πόζαραν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους, φορώντας ασορτί πιτζάμες και στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χρόνια Πολλά. Με υγεία, αγάπη και τύχη. Και με Φως στις καρδιές μας !».

Δείτε την ανάρτηση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iro Saia (@irosaia_)


Ο Σταύρος Ξαρχάκος παντρεύτηκε με την Ηρώ Σαΐα το 2015 και αποτελεί τον τρίτο γάμο του συνθέτη. Τα δίδυμα παιδιά τους ήρθαν στη ζωή  την 1η Νοεμβρίου 2016.
Στέλλα Μούτσιου
