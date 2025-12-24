Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Το βίντεο της 50χρονης Ντρου Μπάριμορ χωρίς μακιγιάζ: Η γήρανση δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε
Η διάσημη ηθοποιός είναι απόλυτα συμφιλιωμένη με την ηλικία της
Απόλυτα συνειδητοποιημένη για την ηλικία της είναι η Ντρου Μπάριμορ, η οποία έχει φτάσει αισίως τα 50.
Γι' αυτό και την Τρίτη δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram ποζάροντας χωρίς ίχνος μέικ απ.
«Η γήρανση είναι ένα προνόμιο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε» έγραψε χαρακτηριστικά.
Στο βίντεο, μάλιστα, η διάσημη ηθοποιός δεν διστάζει να εστιάσει στις ρυτίδες της αντίθετα με σταρ που το έχουν παρακάνει με το Botox και τα fillers, όπως σχολιάζουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Δείτε το βίντεο της Ντρου Μπάριμορ
