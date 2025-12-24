ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Το βίντεο της 50χρονης Ντρου Μπάριμορ χωρίς μακιγιάζ: Η γήρανση δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε
GALA
Ντρου Μπάριμορ Instagram Ρυτίδες Ηθοποιός

Το βίντεο της 50χρονης Ντρου Μπάριμορ χωρίς μακιγιάζ: Η γήρανση δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε

Η διάσημη ηθοποιός είναι απόλυτα συμφιλιωμένη με την ηλικία της

Το βίντεο της 50χρονης Ντρου Μπάριμορ χωρίς μακιγιάζ: Η γήρανση δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε
2 ΣΧΟΛΙΑ
Απόλυτα συνειδητοποιημένη για την ηλικία της είναι η Ντρου Μπάριμορ, η οποία έχει φτάσει αισίως τα 50.

Γι' αυτό και την Τρίτη δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram ποζάροντας χωρίς ίχνος μέικ απ.

«Η γήρανση είναι ένα προνόμιο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε» έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο βίντεο, μάλιστα, η διάσημη ηθοποιός δεν διστάζει να εστιάσει στις ρυτίδες της αντίθετα με σταρ που το έχουν παρακάνει με το Botox και τα fillers, όπως σχολιάζουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Δείτε το βίντεο της Ντρου Μπάριμορ

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης