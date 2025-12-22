Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Στις 520.000 ευρώ μέχρι στιγμής το κοντέρ του χριστουγεννιάτικου τηλεμαραθωνίου του ANT1
Χάρη στη συμμετοχή χιλιάδων τηλεθεατών από όλη την Ελλάδα
Συνεχίζεται ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 με στόχο τη στήριξη παιδιών που το έχουν ανάγκη.
Από το πρωί έως τα μεσάνυχτα, οι εκπομπές του ΑΝΤ1 έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους σε μια κοινή δράση αλληλεγγύης, με σκοπό την ενίσχυση των μη κερδοσκοπικών σωματείων Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Η Φλόγα και Make-A-Wish Ελλάδος, που στηρίζουν καθημερινά παιδιά και οικογένειες. Η ανταπόκριση του κοινού αποτυπώνεται στο ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, με το κοντέρ του Τηλεμαραθωνίου να δείχνει ήδη 520.000 ευρώ, μετατρέποντας την αγάπη και τη συμμετοχή των τηλεθεατών σε ουσιαστική προσφορά.
Τα στούντιο του ΑΝΤ1 φιλοξενούν από το πρωί καλεσμένους, καλλιτέχνες, παρουσιαστές και δημοσιογράφους, στέλνοντας μηνύματα στήριξης και αλληλεγγύης, σε μια ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά.
Η δράση θα κορυφωθεί στις 20:00 με τη special live εκπομπή του Τηλεμαραθωνίου, την οποία θα παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, από ειδικά διαμορφωμένο πλατό.
