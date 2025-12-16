Ανατροπή με τη δολοφονία της τραγουδίστριας Delarosa: Πώς παιδικοί της φίλοι της έστησαν ενέδρα θανάτου

Κλείσιμο

Ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας της τραγουδίστριας, με τις Αρχές να μιλούν για φονική ενέδρα που της έστησαν παιδικοί της φίλοι.Η 22χρονη γυναίκα, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Μαρία ντε λα Ρόσα, βρέθηκε νεκρή μετά από πυροβολισμό στο στήθος τα ξημερώματα στις 22 Νοεμβρίου 2025, περίπου στη 1:30 π.μ., στην περιοχή Νόρθριτζ της κοιλάδας Σαν Φερνάντο στο Λος Άντζελες.Τρία άτομα, μεταξύ τους και η Delarosa, βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, όταν έπεσαν πυροβολισμοί, σε περιστατικό που η αστυνομία αρχικά εκτιμούσε ως πιθανή απόπειρα ληστείας. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε, ενώ τα δύο άλλα άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.Οι Αρχές θεωρούν πλέον, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η Los Angeles Times, ότι η Delarosa έπεσε θύμα παγίδας που είχαν στήσει παιδικοί της φίλοι, οι οποίοι πλέον κατηγορούνται για φόνο.Ένας ακόμη άντρας με το όνομα Φρανσίσκο G Boy Γκέιτον συνελήφθη την επομένη της δολοφονίας και σύμφωνα με την έρευνα εκείνος γνώριζε την Delarosa από τότε που ήταν έφηβοι.Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Γκέιτον είπε στην αστυνομία ότι ο φίλος του, Μπένι PlayerΓκόμεζ, είχε σχεδιάσει να συναντήσει την Delarosa δήθεν για αγορά ναρκωτικών, όμως το πραγματικό σχέδιο ήταν να τη ληστέψουν. Ο Γκόμεζ δήλωσε επίσης στην αστυνομία ότι ήταν παιδικός φίλος της τραγουδίστριας.Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δυο φίλοι της Delarosa και δύο ακόμη δράστες είναι μέλη της συμμορίας Bryant Street, που δρα στην περιοχή Νόρθριτζ.Παρότι ο Γκέιτον υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε στη ληστεία, έρευνα στο κινητό του έδειξε ότι έστειλε μήνυμα στον Εντουάρντο Active Λόπεζ, έναν δηλαδή από τους βασικούς υπόπτους, γράφοντας: «Πήγαινε να πάρεις κουκούλα».Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Γκέιτον έστειλε αυτό το μήνυμα στον Λόπεζ πέντε ώρες πριν η Delarosa δολοφονηθεί.Το βράδυ της δολοφονίας, ο Γκόμεζ ανέφερε ότι βρισκόταν μαζί με την τραγουδίστρια, αφού είχαν πάει σε κλαμπ. Οι δυο τους μιλούσαν έξω από το κτίριο, όπου διέμενε ο Γκέιτον, όταν δύο άντρες με κουκούλες τους πλησίασαν και άρχισαν να πυροβολούν.