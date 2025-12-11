Η Χιλάρια Μπάλντουιν αποκάλυψε ότι πούλησε $95.000 την πρώτη φωτογραφία της μεγάλης κόρης της: Ήταν αηδιαστικό αλλά το έκανα για καλό σκοπό
Στην αποκάλυψη ότι πούλησε για 95.000 δολάρια την πρώτη φωτογραφία της μεγαλύτερης κόρης που έχει αποκτήσει με τον Άλεκ Μπάλντουιν προχώρησε η Χιλάρια Μπάλντουιν.

Θέλοντας, μάλιστα, να εξηγήσει το σκεπτικό της για την απόφαση αυτή, είπε σε podcast πώς της φάνηκε «αηδιαστικό» αλλά έδωσε τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

«Διαπίστωσα ότι όσο περισσότερο [προσπαθούσα να τα κρύψω], τόσο περισσότεροι παπαράτσι υπήρχαν. Η κουλτούρα — παρόλο που 12 χρόνια πριν δεν είναι πολύς καιρός — ήταν πολύ διαφορετική τότε. Έτσι πούλησα τις πρώτες φωτογραφίες των πρώτων παιδιών και δώρισα όλα τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, γιατί μου φαινόταν αηδιαστικό ούτως ή άλλως» είπε χαρακτηριστικά.

Η Χιλάρια Μπάλντουιν αποκάλυψε ότι πούλησε $95.000 την πρώτη φωτογραφία της μεγάλης κόρης της: Ήταν αηδιαστικό αλλά το έκανα για καλό σκοπό
H πρώτη φωτογραφία της Χιλάρια Μπάλντουιν με τη μεγαλύτερη κόρη της, το 2014


«Το πρώτο μας παιδί "κόστισε" 95.000 δολάρια και τα δώρισα όλα. Ένιωσα ότι είχε νόημα. Τα δώρισα σε έναν οργανισμό στη Μαγιόρκα, όπου ζει η οικογένειά μου, για παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση» συνέχισε η 41χρονη πρώην δασκάλα γιόγκα.

Επιμένοντας στο σκεπτικό της είπε πως γνώριζε ότι «κάποιος θα βγάλει λεφτά από αυτό», οπότε ήθελε να χρησιμοποιήσει το «σύστημα» για το καλό και να βάλει αυτά τα χρήματα «σε ένα καλό μέρος».

«Αυτό έκανα με τα πρώτα μου παιδιά. Έγινε λιγότερο σημαντικό καθώς έκανα περισσότερα παιδιά και για όλους, αφού η επιχείρηση αλλάζει. Απλά άρχισα να τις μοιράζομαι στο Instagram. Από το να προσπαθούν πολλοί άνθρωποι να πάρουν αυτή τη φωτογραφία, το έβαλα εκεί και δεν θα με κυνηγούν τόσο πολύ. Αυτό που έμαθα από κάποιον που είναι πολύ πιο διάσημος από μένα, είναι ότι όσο περισσότερο ανεβάζεις τη φωτογραφία, τόσο χαμηλότερη είναι η αμοιβή και τόσο λιγότερη παρενόχληση δέχεσαι» πρόσθεσε.

Κλείσιμο


Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει αποκτήσει επτά παιδιά: την 11χρονη Κάρμεν Γκαμπριέλα, τον 9χρονο Ραφαέλ Τόμας, τον 8χρονο Λεονάρντο Άνχελ Κάρλες, τον 6χρονο Ρομέο Αλεχάντρο Νταβίντ, τον 4χρονο Εντουάρντο Πάου Λούκας και την 4χρονη Μαρία Λουσία Βικτόρια και την 2χρονη Ιλάρια Καταλίνα Ιρίνα.

