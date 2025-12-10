«Δεν κάνω προσωπική περιποίηση» - Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε το περίεργο αίτημα του Έμινεμ στα παρασκήνια του SNL
Κέιτ Γουίνσλετ Έμινεμ

«Δεν κάνω προσωπική περιποίηση» - Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε το περίεργο αίτημα του Έμινεμ στα παρασκήνια του SNL

Η ηθοποιός μίλησε πρώτη φορά για ένα άγνωστο περιστατικό που σημειώθηκε το 2004 με τον ράπερ στα  παρασκήνια του «Saturday Night Live» 

«Δεν κάνω προσωπική περιποίηση» - Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε το περίεργο αίτημα του Έμινεμ στα παρασκήνια του SNL
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα απρόσμενο περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου είκοσι χρόνια με τον Έμινεμ, αποκάλυψε για πρώτη φορά η Κέιτ Γουίνσλετ, περιγράφοντας πως ο ράπερ την αιφνιδίασε με το περίεργο αίτημά του.

Μιλώντας στο «Graham Norton Show», η ηθοποιός ανέφερε ότι ο Έμινεμ την πλησίασε το 2004 στα παρασκήνια του «Saturday Night Live» και της ζήτησε να «του ξυρίσει τα οπίσθια», μια πρόταση που εκείνη απέρριψε αμέσως, απαντώντας του ότι «δεν κάνει προσωπική περιποίηση». Η αφήγησή της προκάλεσε γέλια στο στούντιο, με τη Γουίνσλετ να σημειώνει ότι «ποτέ δεν είχε πει αυτή την ιστορία δημόσια».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο είχε ένα πολύ έντονο πρόγραμμα, καθώς προωθούσε την ταινία «Finding Neverland» και χρειάστηκε να ταξιδέψει στο Σικάγο με τον Τζόνι Ντεπ για μία εμφάνιση στην εκπομπή της Οπρα, με αποτέλεσμα να λείψει από σημαντικά μέρη των προβών στη Νέα Υόρκη. Η συγκυρία έκανε την κατάσταση ακόμη πιο πιεστική και η προσέγγιση του Έμινεμ ήταν το πιο απροσδόκητο περιστατικό της εβδομάδας για εκείνη.

Η Κέιτ Γουίνσλετ ανέφερε ότι, παρά τη γενική πίεση της προετοιμασίας, το συγκεκριμένο αίτημα του ράπερ ήταν εκείνο που την άφησε πραγματικά άφωνη, μια «σουρεαλιστική» στιγμή που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της για 20 χρόνια, όπως είπε, μέχρι που αποφάσισε τώρα να τη μοιραστεί δημόσια.

Ιωάννα Μαρίνου

