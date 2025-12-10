«Δεν κάνω προσωπική περιποίηση» - Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε το περίεργο αίτημα του Έμινεμ στα παρασκήνια του SNL

απρόσμενο περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου είκοσι χρόνια με τον Έμινεμ , αποκάλυψε για πρώτη φορά η Κέιτ Γουίνσλετ , περιγράφοντας πως ο ράπερ την αιφνιδίασε με το περίεργο αίτημά του.

το 2004 στα παρασκήνια του «Saturday Night Live»

@nypost During a recent appearance on “The Graham Norton Show,” Kate Winslet revealed a strange encounter she had with Eminem back in 2004. 🥴 “This is a story I’ve never, never told,” the “Titanic” actress began, explaining that she hosted “Saturday Night Live” when Eminem was the musical guest for the October 30 episode that year. Learn more at the link in bio. ♬ original sound - New York Post | News

ΈναΜιλώντας στο «Graham Norton Show», η ηθοποιός ανέφερε ότι ο Έμινεμ την πλησίασεκαι της ζήτησε να «του ξυρίσει τα οπίσθια», μια πρόταση που εκείνη απέρριψε αμέσως, απαντώντας του ότι «δεν κάνει προσωπική περιποίηση». Η αφήγησή της προκάλεσε γέλια στο στούντιο, με τη Γουίνσλετ να σημειώνει ότι «ποτέ δεν είχε πει αυτή την ιστορία δημόσια».Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο είχε ένα πολύ έντονο πρόγραμμα, καθώς προωθούσε την ταινία «Finding Neverland» και χρειάστηκε να ταξιδέψει στο Σικάγο με τον Τζόνι Ντεπ για μία εμφάνιση στην εκπομπή της Οπρα, με αποτέλεσμα να λείψει από σημαντικά μέρη των προβών στη Νέα Υόρκη. Η συγκυρία έκανε την κατάσταση ακόμη πιο πιεστική και η προσέγγιση του Έμινεμ ήταν το πιο απροσδόκητο περιστατικό της εβδομάδας για εκείνη.Η Κέιτ Γουίνσλετ ανέφερε ότι, παρά τη γενική πίεση της προετοιμασίας, το συγκεκριμένο αίτημα του ράπερ ήταν εκείνο που την άφησε πραγματικά άφωνη, μια «σουρεαλιστική» στιγμή που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της για 20 χρόνια, όπως είπε, μέχρι που αποφάσισε τώρα να τη μοιραστεί δημόσια.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock