«Δεν κάνω προσωπική περιποίηση» - Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε το περίεργο αίτημα του Έμινεμ στα παρασκήνια του SNL
«Δεν κάνω προσωπική περιποίηση» - Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε το περίεργο αίτημα του Έμινεμ στα παρασκήνια του SNL
Η ηθοποιός μίλησε πρώτη φορά για ένα άγνωστο περιστατικό που σημειώθηκε το 2004 με τον ράπερ στα παρασκήνια του «Saturday Night Live»
Ένα απρόσμενο περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου είκοσι χρόνια με τον Έμινεμ, αποκάλυψε για πρώτη φορά η Κέιτ Γουίνσλετ, περιγράφοντας πως ο ράπερ την αιφνιδίασε με το περίεργο αίτημά του.
Μιλώντας στο «Graham Norton Show», η ηθοποιός ανέφερε ότι ο Έμινεμ την πλησίασε το 2004 στα παρασκήνια του «Saturday Night Live» και της ζήτησε να «του ξυρίσει τα οπίσθια», μια πρόταση που εκείνη απέρριψε αμέσως, απαντώντας του ότι «δεν κάνει προσωπική περιποίηση». Η αφήγησή της προκάλεσε γέλια στο στούντιο, με τη Γουίνσλετ να σημειώνει ότι «ποτέ δεν είχε πει αυτή την ιστορία δημόσια».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο είχε ένα πολύ έντονο πρόγραμμα, καθώς προωθούσε την ταινία «Finding Neverland» και χρειάστηκε να ταξιδέψει στο Σικάγο με τον Τζόνι Ντεπ για μία εμφάνιση στην εκπομπή της Οπρα, με αποτέλεσμα να λείψει από σημαντικά μέρη των προβών στη Νέα Υόρκη. Η συγκυρία έκανε την κατάσταση ακόμη πιο πιεστική και η προσέγγιση του Έμινεμ ήταν το πιο απροσδόκητο περιστατικό της εβδομάδας για εκείνη.
Η Κέιτ Γουίνσλετ ανέφερε ότι, παρά τη γενική πίεση της προετοιμασίας, το συγκεκριμένο αίτημα του ράπερ ήταν εκείνο που την άφησε πραγματικά άφωνη, μια «σουρεαλιστική» στιγμή που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της για 20 χρόνια, όπως είπε, μέχρι που αποφάσισε τώρα να τη μοιραστεί δημόσια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Μιλώντας στο «Graham Norton Show», η ηθοποιός ανέφερε ότι ο Έμινεμ την πλησίασε το 2004 στα παρασκήνια του «Saturday Night Live» και της ζήτησε να «του ξυρίσει τα οπίσθια», μια πρόταση που εκείνη απέρριψε αμέσως, απαντώντας του ότι «δεν κάνει προσωπική περιποίηση». Η αφήγησή της προκάλεσε γέλια στο στούντιο, με τη Γουίνσλετ να σημειώνει ότι «ποτέ δεν είχε πει αυτή την ιστορία δημόσια».
Δείτε το βίντεο
@nypost
During a recent appearance on “The Graham Norton Show,” Kate Winslet revealed a strange encounter she had with Eminem back in 2004. 🥴 “This is a story I’ve never, never told,” the “Titanic” actress began, explaining that she hosted “Saturday Night Live” when Eminem was the musical guest for the October 30 episode that year. Learn more at the link in bio.♬ original sound - New York Post | News
Η Κέιτ Γουίνσλετ ανέφερε ότι, παρά τη γενική πίεση της προετοιμασίας, το συγκεκριμένο αίτημα του ράπερ ήταν εκείνο που την άφησε πραγματικά άφωνη, μια «σουρεαλιστική» στιγμή που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της για 20 χρόνια, όπως είπε, μέχρι που αποφάσισε τώρα να τη μοιραστεί δημόσια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE