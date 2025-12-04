Σάρον Όσμπορν για Όζι: Δεν θα αφήσω ποτέ το χέρι σου μέχρι να σε δω «στην άλλη πλευρά»
Η χήρα του frontman των Black Sabbath έκανε μια ανάρτηση στα social media με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του
Τα 77α γενέθλιά του θα γιόρταζε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Όζι Όσμπορν που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο.
Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα η Σάρον Όσμπορν τίμησε τον θρύλο της heavy metal και frontman των Black Sabbath με τον οποίο συμπορεύτηκε για πάνω από σαράντα χρόνια, προχωρώντας σε μια ανάρτηση στα social media.
Συγκεκριμένα, η τηλεπερσόνα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με κοινές τους φωτογραφίες, αλλά και πλάνα από το παγκάκι των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ, όπου σχηματίζεται με λουλούδια η φράση «Χρόνια Πολλά Όζι».
«Αγαπημένε μου σύζυγε, γιορτάζω την ημέρα που γεννήθηκες. Δεν θα αφήσω ποτέ το χέρι σου μέχρι να σε δω ''στην άλλη πλευρά''», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
