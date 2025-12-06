Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια νέα αποκαλυπτική εμφάνιση, περπατούσε στον δρόμο με κορμάκι και καλσόν
Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ απαθανατίστηκε σε μια αμήχανη στιγμή, καθώς χρησιμοποιούσε το σορτς της για να καλύψει το πρόσωπό της
Μια νέα αποκαλυπτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μπιάνκα Σενσόρι, αυτή τη φορά περπατώντας στον δρόμο με καλσόν και κορμάκι.
Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ απαθανατίστηκε σε μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή, καθώς χρησιμοποιούσε το σορτς της για να καλύψει το πρόσωπό της ενώ κατευθυνόταν προς ένα ραντεβού. Η 27χρονη αρχιτέκτονας, εθεάθη να περπατάει την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου με ένα κορμάκι σε καφέ χρώμα και καλσόν σε ίδια απόχρωση, ενώ ταυτόχρονα διαφαινόταν το πίσω μέρος του σώματός της.
Δείτε φωτογραφίες
Σύμφωνα με το «TMZ» όσο η Μπιάνκα Σενσόρι κατευθυνόταν στο ραντεβού της δεν είχε παρκάρει σε κατάλληλο σημείο το όχημά της, με αποτέλεσμα να της βεβαιωθεί κλήση.
Η πρόσφατη εμφάνιση της Σενσόρι εντάσσεται σε μια σειρά από παρόμοια looks που επιλέγει, καθώς περίπου έναν μήνα πριν, εθεάθη στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης με αντίστοιχο ντύσιμο, έχοντας το πίσω μέρος του σώματός της εκτεθειμένο.
Bianca Censori’s risque go-to travel outfit is somehow TSA-approved https://t.co/D6gWs8tncV pic.twitter.com/aILQWyvXE7— Page Six (@PageSix) November 6, 2025
