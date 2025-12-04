Γιάννης Απέργης: Ήρθαν κάποιες δουλειές ρεπερτορίου, αλλά σκέφτηκα «να περάσω στο ποιοτικό ή θα πεινάσω;»
Γιάννης Απέργης: Ήρθαν κάποιες δουλειές ρεπερτορίου, αλλά σκέφτηκα «να περάσω στο ποιοτικό ή θα πεινάσω;»
Μου αρέσει το δράμα, αλλά θέλω να αφήσω και το λιθαράκι μου στην κωμωδία, ανέφερε ο ηθοποιός
Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον επαγγελματικό τομέα περιέγραψε ο Γιάννης Απέργης, δηλώνοντας ότι ενώ του έγιναν ορισμένες αξιόλογες προτάσεις, η σκέψη που τον ταλαιπωρούσε ήταν αν θα έπρεπε να ακολουθήσει μία πιο ποιοτική πορεία στη δουλειά ή αν θα κινδύνευε να μείνει άνεργος.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων μίλησε για τις στήριξη της συζύγου του σε θέματα που αφορούν στην καριέρα του, ενώ στάθηκε και σε σκέψεις που τον προβληματίζουν σχετικά με την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.
Ειδικότερα, όταν προτάθηκε στον Γιάννη Απέργη να παίξει σε έργα όπως του Μολιέρου και του Σαίξπηρ, σκέφτεται αν πρέπει να ακολουθήσει την ποιοτική κατεύθυνση ή αν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην επαγγελματική του πορεία: «Έχω βάλει τη σύζυγο να μου λέει αν σηκώνω τη μύτη ψηλά. Δόξα τω Θεώ, έχω την Κατερινούλα μου, είναι βράχος. Ήρθαν κάποιες δουλειές ρεπερτορίου, τύπου Μολιέρο, Σαίξπηρ, και λέμε “να περάσω στο ποιοτικό ή θα πεινάσω;”. Υπάρχει αυτό. Μ’ αρέσει το δράμα, αλλά θέλω να αφήσω και το λιθαράκι μου στην κωμωδία. Έχω στόχους, αλλά δεν τα αποκαλύπτεις. Υπάρχει στρατηγική, αν νιώθεις δύναμη, φτιάχνεις σχέδιο».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων μίλησε για τις στήριξη της συζύγου του σε θέματα που αφορούν στην καριέρα του, ενώ στάθηκε και σε σκέψεις που τον προβληματίζουν σχετικά με την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.
Ειδικότερα, όταν προτάθηκε στον Γιάννη Απέργη να παίξει σε έργα όπως του Μολιέρου και του Σαίξπηρ, σκέφτεται αν πρέπει να ακολουθήσει την ποιοτική κατεύθυνση ή αν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην επαγγελματική του πορεία: «Έχω βάλει τη σύζυγο να μου λέει αν σηκώνω τη μύτη ψηλά. Δόξα τω Θεώ, έχω την Κατερινούλα μου, είναι βράχος. Ήρθαν κάποιες δουλειές ρεπερτορίου, τύπου Μολιέρο, Σαίξπηρ, και λέμε “να περάσω στο ποιοτικό ή θα πεινάσω;”. Υπάρχει αυτό. Μ’ αρέσει το δράμα, αλλά θέλω να αφήσω και το λιθαράκι μου στην κωμωδία. Έχω στόχους, αλλά δεν τα αποκαλύπτεις. Υπάρχει στρατηγική, αν νιώθεις δύναμη, φτιάχνεις σχέδιο».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Σήμερα το τραπέζι Μητσοτάκη σε βουλευτές της ΝΔ με μενού προϋπολογισμό και αγροτικά μπλόκα, ποιοι θα δώσουν το «παρών»
Πόλεμος Τσίπρα με Χαριλάου Τρικούπη και η συνάντηση όλων των φυλών του ΠΑΣΟΚ σε ταβέρνα στο κέντρο της Αθήνας
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Σήμερα το τραπέζι Μητσοτάκη σε βουλευτές της ΝΔ με μενού προϋπολογισμό και αγροτικά μπλόκα, ποιοι θα δώσουν το «παρών»
Πόλεμος Τσίπρα με Χαριλάου Τρικούπη και η συνάντηση όλων των φυλών του ΠΑΣΟΚ σε ταβέρνα στο κέντρο της Αθήνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα