Συγγνώμη από τον Γκάι Πιρς για ανακριβείς αναρτήσεις σχετικά με το Ισραήλ - Ανακοίνωσε αποχώρηση από τα social media
Ο 58χρονος ηθοποιός δέχτηκε έντονη κριτική για αναρτήσεις υπέρ της Παλαιστίνης που περιείχαν ανακριβείς πληροφορίες
Ο Γκάι Πιρς βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από σειρά πολιτικών αναρτήσεων στις οποίες εξέφραζε τη στήριξή του στην Παλαιστίνη. Ο Αυστραλός ηθοποιός, γνωστός από το «Memento», παραδέχτηκε ότι ορισμένα από τα κείμενα και τα άρθρα που αναδημοσίευσε περιείχαν ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία για το Ισραήλ και τον πόλεμο στην περιοχή.
«Έχει γίνει αντιληπτό ότι, στη στήριξή μου προς την Παλαιστίνη, άθελά μου αναδημοσίευσα άρθρα ή δηλώσεις που περιείχαν παραπληροφόρηση και ψευδείς ισχυρισμούς», δήλωσε στην εφημερίδα Jewish News. «Γνωρίζω πως η διάδοση ανακριβούς περιεχομένου μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αναστάτωση· γι’ αυτό είμαι βαθιά συγγνώμων. Θα φροντίζω στο μέλλον να είμαι πιο προσεκτικός και να επαληθεύω ό,τι μοιράζομαι διαδικτυακά».
Μετά τον μεγάλο όγκο αντιδράσεων, ο ηθοποιός αφαίρεσε τις σχετικές αναρτήσεις από τον λογαριασμό του στο X και προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση. «Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ζήτησα συγγνώμη για τη διάδοση παραπλανητικών και ανακριβών δημοσιεύσεων στα social media», έγραψε. «Εννοούσα κάθε λέξη αυτής της συγγνώμης, αλλά αναγνωρίζω ότι πρέπει να υπάρχει και ουσιαστική πράξη. Για να αποτρέψω οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη ή σύγχυση, θα απομακρυνθώ προσωρινά από τα social media».
Φωτογραφία άρθρου: Lia Toby/Variety via Getty Images
Guy Pearce receives backlash over shock political posts - as he makes a huge call about his social media presence https://t.co/4BjyWQqnr5— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 1, 2025
Οι αναρτήσεις που προκάλεσαν αντιδράσειςΜεταξύ των επίμαχων δημοσιεύσεων βρίσκονταν αναφορές που φέρονταν να αποδίδουν στο Ισραήλ ευθύνη για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, περιεχόμενο σχετικό με τον ακροδεξιό σχολιαστή Νικ Φουέντες, αλλά και ισχυρισμοί περί εμπλοκής του Ισραήλ στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ο Πιρς φέρεται επίσης να κοινοποίησε ισχυρισμούς ότι «οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες πορνογραφικού περιεχομένου ανήκουν σε Εβραίους».
Αντιδράσεις και παλαιότερες δηλώσειςΟ Πιρς είχε επικριθεί και για ανάρτηση νωρίτερα τον Νοέμβριο, όπου είχε γράψει σε πλέον διαγεγραμμένο σχόλιο: «Δεν έχω νιώσει ποτέ μεγαλύτερη αηδία για μια ομάδα ανθρώπων απ’ ό,τι για τους Ισραηλινούς. Κάθε μέρα βλέπω την απόλυτη περιφρόνησή τους για την παλαιστινιακή ζωή».
