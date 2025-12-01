Chico Freeman Exotica Quartet στη σκηνή του Half Note Jazz Club

Κλείσιμο

είναι ένα από τα πιο δυναμικά, μεστά, και συγκλονιστικά σαξόφωνα της jazz, τις τελευταίες πέντε και πλέον δεκαετίες! Αποτελεί ένα ζωντανό κεφάλαιο της δρώσης ιστορίας της αμερικάνικης jazz ενώ καλλιτεχνικά εκτείνεται πολύ πιο πέρα από το jazz mainstream, αγκαλιάζοντας πολλές φορές τις μουσικές του κόσμου. Όμως, παρά τις κατά καιρούς αναζητήσεις του, οδιαρκώς ενσωματώνει στον ήχο του όσο λίγοι, όλη την πορεία της jazz ιστορίας, από τα Βlues στονκι από τονστην Latin Jazz.Πολυπρόσωπος ως καλλιτέχνης, πολυοργανίστας και δημιουργική φυσιογνωμία, οπροέρχεται απόπου είναι και η γενέτειρά του. Ο πατέρας του ήταν ο μυθικός σαξοφωνίσταςπου έμεινε στην ιστορία σαν ένας θρύλος της jazz! Αφού πήρε masters στην μουσική άρχισε να ξεχωρίζει και να δοκιμάζει να παίζει διαφορετικά είδη από R & B και blues, μέχρι Hard Bop κι Avant Garde.Ακολουθώντας μια καθαρά διεθνική μουσική πορεία απ’ την αρχή, ομπήκε βαθιά στις ρίζες της jazz και των afro-latin μουσικών, ενώ ταυτόχρονα διερευνούσε σε βάθος όλες τις πτυχές του αυτοσχεδιασμού της αφροαμερικάνικης κουλτούρας. Η ιστορία, απ’ το δεύτερο μισό των 70’s ως τις μέρες μας, είναι γεμάτη με στιγμές δημιουργικότητας και συνεργασίες σταθμούς στην καριέρα του με μεγάλα ονόματα της σύγχρονης jazz – κι όχι μόνο – μουσικής όπως:, και δεκάδες άλλοι. Με περισσότερους από 40 δίσκους ως leader στην πορεία και συμμετοχές σε εκατοντάδες άλλους, η αέναη δημιουργική καλλιτεχνική ανησυχία τουείναι αυτή που καθορίζει την πορεία του.Η μεγάλη συμβολή του στην ιστορία της jazz είναι και με την δημιουργία δύο κορυφαίωνσχημάτων. Αφ’ ενός των περίφημων, με την συμμετοχή των, αφ’ ετέρου του σχήματοςτο 1991, όπου συμμετείχαν θρύλοι όπως οιΠολύτιμη η συνδρομή σ’ αυτό το project του εκπληκτικού Βρετανού πιανίσταπου στην εξαιρετική του πορεία συνεργάστηκε με τουςκ.ά. Ένας μόνιμος πλέον συνεργάτης του Chico είναι ο εξωπραγματικός Ελβετός γκουρού των κρουστών Reto Weber που με πορεία σχεδόν 6 δεκαετιών, έχει γυρίσει τον κόσμο κι έχει παίξει κάθε κρουστό που υπάρχει, αλλά και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οικαι δεκάδες άλλους. Την παρέα συμπληρώνει ο κορυφαίος μπασίστας και πολίτης του κόσμου. Με σπουδές σε Ελβετία και Αυστρία, ο Heiri εκτός από μόνιμος συνεργάτης του Chico, έχει συνεργαστεί με τονκ.ά.Από την, ο ηφαιστειώδης και χωρίς όρια ήχος τουκαι του εξωτικού κουαρτέτου του, θα ακούγεται στοChico Freeman – Tenor & Soprano Saxophones / percussionAlex Wilson – Piano / KeyboardsHeiri Känzig - Bass Guitar and ContrabassReto Weber – Drums / Percussion