Μαρίνα Ασλάνογλου: Έκανα τρεις εξωσωματικές και είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη, έπαθα αποκόλληση και θρομβοφιλία
Μαρίνα Ασλάνογλου εξωσωματική Εγκυμοσύνη

Είχα διαβητική κύηση και έκανα ινσουλίνες κάθε ημέρα, πρόσθεσε η ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
Για τη δύσκολη εγκυμοσύνη που είχε μίλησε η Μαρίνα Ασλάνογλου, αποκαλύπτοντας τις περιπέτειες που πέρασε μέχρι να έρθει στον κόσμο το παιδί της. Η ηθοποιός έκανε τρεις εξωσωματικές, ενώ όταν κατάφερε τελικά, να μείνει έγκυος, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα.

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα, η Μαρίνα Ασλάνογλου αναφέρθηκε στην αποκόλληση που υπέστη. «Μέσα σε έναν χρόνο έκανα τρεις εξωσωματικές. Πήρα πολλές ορμόνες, παράλληλα έπαιζα και στο θέατρο. Δεν πήρα τόσα κιλά στην εγκυμοσύνη, γιατί είχα διαβητική κύηση και έκανα ινσουλίνες κάθε ημέρα. Είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη και αποκόλληση και θρομβοφιλία. Όταν γέννησα έχασα τα 7 κιλά και μετά πήρα 9 κιλά, γιατί άρχισα να τρώω», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον θηλασμό, σημειώνοντας πως τον έκοψε νωρίς, καθώς είχε εμφανίσει σημάδια κατάθλιψης. «Έπαθα την αποκόλληση στον 5ο μήνα και πήγα στο νοσοκομείο. έκανα διπλή παράσταση το προηγούμενο βράδυ. Δεν είναι ασθένεια. Εγώ τα άντεξα όλα και δεν το έχω πει ποτέ, όμως θα το πω τώρα, δεν άντεξα τον θηλασμό. Επειδή σε πιέζουν και πρέπει να θηλάσεις. Θήλασα μόνο 11 ημέρες, δεν μπορούσα παραπάνω. Με είχε πιάσει κατάθλιψη, έκλαιγα. Ο γιατρός μου, μου είπε "η καλή μαμά είναι η χαρούμενη μαμά". Είναι ένα ταμπού, σου λένε πρέπει», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανατροφή του παιδιού, εξηγώντας πως το καθένα γεννιέται διαφορετικό, επομένως δεν θέλει τον ίδιο χειρισμό. «Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, μεγαλώνει διαφορετικά. Δεν έχουμε ένα εγχειρίδιο με κανονισμούς, πας σύμφωνα με το παιδί σου. Δεν παθαίνει τίποτα και συγγνώμη που το λέω αλλά μια χαρά ψηλό μου βγήκε και γερό και δεν πειράζει γιατί στεναχωριόμουν γιατί μπορούν οι άλλες μαμάδες και εγώ δεν μπορώ;», είπε. 


