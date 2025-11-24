Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
H γοητευτική εμφάνιση της Ζακλίν Μπισέ στο Τορίνο - Η 81χρονη ηθοποιός έλαβε τιμητική διάκριση
H γοητευτική εμφάνιση της Ζακλίν Μπισέ στο Τορίνο - Η 81χρονη ηθοποιός έλαβε τιμητική διάκριση
Από το «Bullitt» και το «Casino Royale» μέχρι τη Χρυσή Σφαίρα του 2014, η Ζακλίν Μπισέ παραμένει μία από τις πιο γοητευτικές μορφές της ευρωπαϊκής και αμερικανικής κινηματογραφικής σκηνής
Η Ζακλίν Μπισέ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η διαχρονική κομψότητα δεν γνωρίζει ηλικία. Η 81χρονη Βρετανίδα ηθοποιός εμφανίστηκε στο 43ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο, όπου περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα μίνι μαύρο κουστούμι αλλά κι ένα ασπρόμαυρο, φόρεμα, έχοντας κυματιστά τα μαλλιά της. Η εμφάνισή της τις ημέρες που συμμετείχε στο φεστιβάλ εντυπωσίασε κοινό και φωτογράφους, καθώς η Μπισέ έδειχνε απόλυτα άνετη στον χώρο που υπηρετεί για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.
Η ηθοποιός τιμήθηκε με το βραβείο Stella della Mole, μια σημαντική διάκριση που απονεμήθηκε για τα 60 χρόνια πορείας της στον χώρο του θεάματος. Στο φεστιβάλ έδωσαν επίσης το «παρών» ο Αντόνιο Μπαντέρας, ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι και ο Ντολφ Λούντγκρεν, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε μεγάλες προσωπικότητες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής.
Δείτε φωτογραφίες από την παρουσία της στο Φεστιβάλ του Τορίνο
Γεννημένη στο Σάρεϊ και μεγαλωμένη στο Ρέντινγκ, η Μπισέ εκπαιδεύτηκε αρχικά στο μπαλέτο πριν στραφεί στην υποκριτική στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η καριέρα της απογειώθηκε γρήγορα, με εμφανίσεις δίπλα στον Φρανκ Σινάτρα στο «The Detective» και με τον ρόλο της ως Miss Goodthighs στην παρωδία «Casino Royale» (1967), που την ανέδειξε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του Bond–σύμπαντος.
Στην πορεία της δεκαετίας του 1970 και του 1980, καθιερώθηκε ως μια από τις πιο ευέλικτες και πολυδιάστατες ηθοποιούς, με συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και ρόλους σε έργα όπως το «Day for Night» του Φρανσουά Τριφό, το «Bullitt», το «The Deep», το «Rich and Famous» και το «Under the Volcano». Η ευρωπαϊκή της αύρα, η πολύγλωσση παιδεία και η φυσική της παρουσία την κατέστησαν αγαπημένη σε διεθνές επίπεδο.
Παράλληλα με την κινηματογραφική της πορεία, η Μπισέ διατηρούσε στενή φιλία με τη μητέρα της Αντζελίνα Τζολί, Μαρσελίν Μπερτράντ, αναλαμβάνοντας μάλιστα νονά της Αντζελίνα. Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να αποκτήσει δικά της παιδιά, καθώς είχε πάντα ζώα και γάτες στη ζωή της.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η ηθοποιός τιμήθηκε με το βραβείο Stella della Mole, μια σημαντική διάκριση που απονεμήθηκε για τα 60 χρόνια πορείας της στον χώρο του θεάματος. Στο φεστιβάλ έδωσαν επίσης το «παρών» ο Αντόνιο Μπαντέρας, ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι και ο Ντολφ Λούντγκρεν, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε μεγάλες προσωπικότητες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής.
Δείτε φωτογραφίες από την παρουσία της στο Φεστιβάλ του Τορίνο
Γεννημένη στο Σάρεϊ και μεγαλωμένη στο Ρέντινγκ, η Μπισέ εκπαιδεύτηκε αρχικά στο μπαλέτο πριν στραφεί στην υποκριτική στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η καριέρα της απογειώθηκε γρήγορα, με εμφανίσεις δίπλα στον Φρανκ Σινάτρα στο «The Detective» και με τον ρόλο της ως Miss Goodthighs στην παρωδία «Casino Royale» (1967), που την ανέδειξε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του Bond–σύμπαντος.
Στην πορεία της δεκαετίας του 1970 και του 1980, καθιερώθηκε ως μια από τις πιο ευέλικτες και πολυδιάστατες ηθοποιούς, με συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και ρόλους σε έργα όπως το «Day for Night» του Φρανσουά Τριφό, το «Bullitt», το «The Deep», το «Rich and Famous» και το «Under the Volcano». Η ευρωπαϊκή της αύρα, η πολύγλωσση παιδεία και η φυσική της παρουσία την κατέστησαν αγαπημένη σε διεθνές επίπεδο.
Παράλληλα με την κινηματογραφική της πορεία, η Μπισέ διατηρούσε στενή φιλία με τη μητέρα της Αντζελίνα Τζολί, Μαρσελίν Μπερτράντ, αναλαμβάνοντας μάλιστα νονά της Αντζελίνα. Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να αποκτήσει δικά της παιδιά, καθώς είχε πάντα ζώα και γάτες στη ζωή της.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα