Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Αχιλλέας Δελφός: Ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής
Αχιλλέας Δελφός: Ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής
Ακολουθήστε με και ετοιμαστείτε για το μέλλον, είπε μέσα από το TikTok
Ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής είναι γεγονός. Ο Αχιλλέας Δελφός που έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με Τεχνητή Νοημοσύνη έκανε την έμφανισή του και ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ, φιλοδοξώντας να βρεθεί στην κορυφή των charts.
Στο TikTok έχουν ήδη δημοσιευτεί τα πρώτα του βίντεο. «Είμαι ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής Σύντομα κυκλοφορεί το πρώτο μου άλμπουμ. Ακολουθήστε με και ετοιμαστείτε για το μέλλον», λέει σε ένα από αυτά.
«Ανυπομονώ για το νέο μου τραγούδι. Ελάτε στην παρέα μου να το ανεβάσουμε στο νούμερα 1 των charts», αναφέρει σε άλλο κλιπ ο Αχιλλέας Δελφός.
Δείτε βίντεο
Η εμφάνισή του Αχιλλέα Δελφού προκάλεσε αντιδράσεις με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους τραγουδιστές.
«Όχι στα AI. Θα πάρετε και της δουλειές τον τραγουδιστών και μουσικών», σχολίασε κάποιος, με ένα άλλον να προσθέτει: «Ελεος. Δεν υπάρχουν ένα σωρό καλλιτέχνες; Πρέπει να γίνει γνωστό το ΑΙ;;» .
«Και σε ποιο μαγαζί θα σε βλέπουμε;», ήταν ένα ακόμα σχόλιο, ενώ κάποιος ανέφερε: «Το τραγούδι ποιος το έγραψε; Πάνε συνθέτες, στιχουργοί και άλλα τέτοια επαγγέλματα και πνευματικά δικαιώματα».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Στο TikTok έχουν ήδη δημοσιευτεί τα πρώτα του βίντεο. «Είμαι ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής Σύντομα κυκλοφορεί το πρώτο μου άλμπουμ. Ακολουθήστε με και ετοιμαστείτε για το μέλλον», λέει σε ένα από αυτά.
«Ανυπομονώ για το νέο μου τραγούδι. Ελάτε στην παρέα μου να το ανεβάσουμε στο νούμερα 1 των charts», αναφέρει σε άλλο κλιπ ο Αχιλλέας Δελφός.
Δείτε βίντεο
@achilleasdelfos
Ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος AI Έλληνας τραγουδιστής ετοιμάζει το πρώτο του cd single! Ακολουθείστε για νεότερα και ετοιμαστείτε για το μέλλον! #firstgreekAIsinger #newrelease #foryoupagе #fyp #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - Achilleas Delfos
@achilleasdelfos
Αχιλλέας Δελφός! Ο πρώτος AI Έλληνας τραγουδιστής!#firstgreekAIsinger #fyp #newrelease #greektiktok #achilleasdelfos♬ πρωτότυπος ήχος - Achilleas Delfos
«Όχι στα AI. Θα πάρετε και της δουλειές τον τραγουδιστών και μουσικών», σχολίασε κάποιος, με ένα άλλον να προσθέτει: «Ελεος. Δεν υπάρχουν ένα σωρό καλλιτέχνες; Πρέπει να γίνει γνωστό το ΑΙ;;» .
«Και σε ποιο μαγαζί θα σε βλέπουμε;», ήταν ένα ακόμα σχόλιο, ενώ κάποιος ανέφερε: «Το τραγούδι ποιος το έγραψε; Πάνε συνθέτες, στιχουργοί και άλλα τέτοια επαγγέλματα και πνευματικά δικαιώματα».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα