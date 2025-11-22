Ο Κάνιε Γουέστ δήλωσε πως έχει μετανιώσει που ζει
Δείτε το βίντεο που έχει συγκεντρώσει πάνω από τέσσερις εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία μέρα
Μετανιωμένος που ζει δήλωσε ο Κάνιε Γουέστ σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή του. Ο διάσημος ράπερ έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση σε ερώτηση που δέχτηκε για το ποιες είναι οι στιλιστικές επιλογές για τις οποίες έχει μετανιώσει.
Συγκεκριμένα, ο Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε σε βίντεο του λογαριασμού Mystery Fashionist στο TikTok που ασχολείται με ζητήματα μόδας. Ο ρεπόρτερ τον εντόπισε στον δρόμο και του έθεσε ορισμένες ερωτήσεις.
Μία από αυτές ήταν για το ποιες είναι οι στιλιστικές επιλογές για τις οποίες έχει μετανιώσει. Αφού έκανε μια παύση και κούνησε το κεφάλι του, απάντησε: «Η ζωή».
Σε άλλο σημείο του βίντεο, που έχει ξεπεράσει τις τέσσερις εκατομμύρια προβολές, ο Γουέστ κλήθηκε να βαθμολογήσει τι στιλ του από το ένα έως το δέκα. Τότε, ο ράπερ εξήγησε πως η βαθμολογία που βάζει στον εαυτό του είναι δέκα. «Είναι πάντα δέκα στα δέκα», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
@mysteryfashionist
@Ye Filmed by @biig_c Interviewed by @ajay_porter Location Tokyo Japan #tokyo #ye #kanye #fashion♬ original sound - Mystery Fashionist
