Ο Κάνιε Γουέστ δήλωσε πως έχει μετανιώσει που ζει
GALA
Κάνιε Γουέστ Βίντεο

Ο Κάνιε Γουέστ δήλωσε πως έχει μετανιώσει που ζει

Δείτε το βίντεο που έχει συγκεντρώσει πάνω από τέσσερις εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία μέρα

Ο Κάνιε Γουέστ δήλωσε πως έχει μετανιώσει που ζει
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μετανιωμένος που ζει δήλωσε ο Κάνιε Γουέστ σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή του. Ο διάσημος ράπερ έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση σε ερώτηση που δέχτηκε για το ποιες είναι οι στιλιστικές επιλογές για τις οποίες έχει μετανιώσει.

Συγκεκριμένα, ο Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε σε βίντεο του λογαριασμού  Mystery Fashionist στο TikTok που ασχολείται με ζητήματα μόδας. Ο ρεπόρτερ τον εντόπισε στον δρόμο και του έθεσε ορισμένες ερωτήσεις. 

Μία από αυτές ήταν για το ποιες είναι οι στιλιστικές επιλογές για τις οποίες έχει μετανιώσει. Αφού έκανε μια παύση και κούνησε το κεφάλι του, απάντησε: «Η ζωή».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, που έχει ξεπεράσει τις τέσσερις εκατομμύρια προβολές, ο Γουέστ κλήθηκε να βαθμολογήσει τι στιλ του από το ένα έως το δέκα. Τότε, ο ράπερ εξήγησε πως η βαθμολογία που βάζει στον εαυτό του είναι δέκα. «Είναι πάντα δέκα στα δέκα», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο

@mysteryfashionist

@Ye Filmed by @biig_c Interviewed by @ajay_porter Location Tokyo Japan #tokyo #ye #kanye #fashion

♬ original sound - Mystery Fashionist


Ειδήσεις σήμερα

Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων

Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης