Έλενα Χριστοπούλου: Όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες θα βρουν τον δρόμο τους όπως πρέπει
Έλενα Χριστοπούλου: Όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες θα βρουν τον δρόμο τους όπως πρέπει
Το σχόλιο της μάνατζερ ήρθε μετά την αγωγή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που κατέθεσε πρόσφατα σε βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ένα σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις μετά την αγωγή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που κατέθεσε σε βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, έκανε η Έλενα Χριστοπούλου, δηλώντας πως η διαμάχη τους έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Πριν από λίγες ημέρες, το μοντέλο κατέθεσε αγωγή σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διεκδικεί αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το μοντέλο έχει υποβάλει και μήνυση, στην οποία αποδίδει στην Έλενα Χριστοπούλου σειρά αδικημάτων που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν τελεστεί.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε η μάνατζερ στην κάμερα του «Super Κατερίνα», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, χωρίς να αναφερθεί στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά γενικότερα στις τελευταίες εξελίξεις, είπε: «Όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, θα βρουν τον δρόμο τους όπως πρέπει».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Έλενα Χριστοπούλου ευχήθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της: «Να πάνε όλα καλά με την Κατερίνα εύχομαι, γιατί το ήθελε πολύ και αυτό όταν συμβαίνει σε μία γυναίκα, είναι υπέροχο, είναι θαύμα».
Μια νέα φάση φαίνεται πως παίρνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, καθώς το μοντέλο προχώρησε στην κατάθεση αγωγής και μήνυσης σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της. Σύμφωνα με πληροφορίες, με την αγωγή που κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μοντέλο έχει προχωρήσει και σε μήνυση για σειρά αδικημάτων τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχουν τελεστεί από τη μάνατζερ. Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως και η Έλενα Χριστοπούλου εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας και εκείνη αγωγή για αξιώσεις που, όπως υποστηρίζει, προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.
Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η πλευρά της μάνατζερ προτίθεται να ορίσει δικό της γραφολόγο, καθώς δεν αποδέχεται το πόρισμα του ειδικού που προσέλαβε η πλευρά του μοντέλου κατά τη διάρκεια της επίδειξης των 67 συμβάσεων.
Πριν από λίγες ημέρες, το μοντέλο κατέθεσε αγωγή σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διεκδικεί αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το μοντέλο έχει υποβάλει και μήνυση, στην οποία αποδίδει στην Έλενα Χριστοπούλου σειρά αδικημάτων που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν τελεστεί.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε η μάνατζερ στην κάμερα του «Super Κατερίνα», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, χωρίς να αναφερθεί στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά γενικότερα στις τελευταίες εξελίξεις, είπε: «Όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, θα βρουν τον δρόμο τους όπως πρέπει».
Δείτε το βίντεο
Μια νέα φάση φαίνεται πως παίρνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, καθώς το μοντέλο προχώρησε στην κατάθεση αγωγής και μήνυσης σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της. Σύμφωνα με πληροφορίες, με την αγωγή που κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μοντέλο έχει προχωρήσει και σε μήνυση για σειρά αδικημάτων τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχουν τελεστεί από τη μάνατζερ. Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως και η Έλενα Χριστοπούλου εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας και εκείνη αγωγή για αξιώσεις που, όπως υποστηρίζει, προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.
Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η πλευρά της μάνατζερ προτίθεται να ορίσει δικό της γραφολόγο, καθώς δεν αποδέχεται το πόρισμα του ειδικού που προσέλαβε η πλευρά του μοντέλου κατά τη διάρκεια της επίδειξης των 67 συμβάσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα