Έλενα Χριστοπούλου: Όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες θα βρουν τον δρόμο τους όπως πρέπει
GALA
Έλενα Χριστοπούλου Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Έλενα Χριστοπούλου: Όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες θα βρουν τον δρόμο τους όπως πρέπει

Το σχόλιο της μάνατζερ ήρθε μετά την αγωγή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που κατέθεσε πρόσφατα σε βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Έλενα Χριστοπούλου: Όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες θα βρουν τον δρόμο τους όπως πρέπει
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις μετά την αγωγή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που κατέθεσε σε βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, έκανε η Έλενα Χριστοπούλου, δηλώντας πως η διαμάχη τους έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Πριν από λίγες ημέρες, το μοντέλο κατέθεσε αγωγή σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διεκδικεί αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το μοντέλο έχει υποβάλει και μήνυση, στην οποία αποδίδει στην Έλενα Χριστοπούλου σειρά αδικημάτων που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν τελεστεί.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε η μάνατζερ στην κάμερα του «Super Κατερίνα», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, χωρίς να αναφερθεί στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά γενικότερα στις τελευταίες εξελίξεις, είπε: «Όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, θα βρουν τον δρόμο τους όπως πρέπει».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, η Έλενα Χριστοπούλου ευχήθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της: «Να πάνε όλα καλά με την Κατερίνα εύχομαι, γιατί το ήθελε πολύ και αυτό όταν συμβαίνει σε μία γυναίκα, είναι υπέροχο, είναι θαύμα».

Μια νέα φάση φαίνεται πως παίρνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, καθώς το μοντέλο προχώρησε στην κατάθεση αγωγής και μήνυσης σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της. Σύμφωνα με πληροφορίες, με την αγωγή που κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μοντέλο έχει προχωρήσει και σε μήνυση για σειρά αδικημάτων τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχουν τελεστεί από τη μάνατζερ. Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως και η Έλενα Χριστοπούλου εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας και εκείνη αγωγή για αξιώσεις που, όπως υποστηρίζει, προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η πλευρά της μάνατζερ προτίθεται να ορίσει δικό της γραφολόγο, καθώς δεν αποδέχεται το πόρισμα του ειδικού που προσέλαβε η πλευρά του μοντέλου κατά τη διάρκεια της επίδειξης των 67 συμβάσεων.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι

Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας

Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Προσφορές Garmin σε τιμές Black Friday

Προσφορές Garmin σε τιμές Black Friday

Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης