Γιάννης Τσορτέκης: Η ζωή μου άλλαξε από την ώρα που γεννήθηκαν τα παιδιά μου, η αγωνία μου είναι να μπορώ να τα ξαναδώ
Νιώθω ότι τα παιδιά είναι η κυρίαρχη λεπτομέρεια για την ευτυχία, δήλωσε ο ηθοποιός
Στον καθοριστικό ρόλο που έχουν τα παιδιά του στην προσωπική του ευτυχία αναφέρθηκε ο Γιάννης Τσορτέκης, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που ήρθαν στον κόσμο η ζωή του άλλαξε. Δεν έκρυψε, ωστόσο την αγωνία που νιώθει κάθε φορά που τα αποχωρίζεται, μέχρι να τα ξαναδεί.
Ο ηθοποιός τόνισε ότι η παρουσία του γιου και της κόρης του στην καθημερινότητά του είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», δήλωσε ότι η επικοινωνία με τα παιδιά του και συγκεκριμένα η κάθε συνάντησή τους δεν είναι δεδομένη και αυτονόητη.
Όσο για την κόρη του, ο Γιάννης Τσορτέκης παραδέχτηκε ότι της αφήνει τον χώρο και τον χρόνο να συζητήσουν όσα θέματα νιώθει εκείνη άνετα: «Νιώθω ότι τα παιδιά είναι η κυρίαρχη λεπτομέρεια για την ευτυχία. Η ζωή μου άλλαξε από την ώρα που γεννήθηκε ο γιος μου και μετά όταν ήρθε η κόρη μου. Η αγωνία μου είναι να μπορώ να τα ξαναδώ. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Η κόρη μου δεν μου τα λέει όλα, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και το ζητούμενο. Ό,τι θέλει να μου πει, θα μου πει οπότε αρκούμαι σε αυτό».
