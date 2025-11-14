Κόρτνεϊ Καρντάσιαν για Τράβις Μπάρκερ: Με εμπνέεις κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος
Κόρτνεϊ Καρντάσιαν για Τράβις Μπάρκερ: Με εμπνέεις κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος
Είναι τιμή μου να είμαι η σύζυγός σου, έγραψε στο Instagram η τηλεπερσόνα για τα 50ά γενέθλια του μουσικού
Με αφορμή τα 50ά γενέθλια του Τράβις Μπάρκερ, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν εξέφρασε δημόσια την αγάπη της και τον θαυμασμό της για το πρόσωπό του.
Η διάσημη τηλεπερσόνα έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για την ξεχωριστή μέρα, δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων μια κοινή φωτογραφία στην οποία εκείνη αγκαλιάζει τον ντράμερ των Blink-182, ο οποίος έχει μπροστά του την τούρτα των γενεθλίων του.
Αφού υπογράμμισε τη γενναιοδωρία, την αυθεντικότητα και το ταλέντο του Μπάρκερ και τον επαίνεσε ως σύζυγο και πατέρα, τόνισε πως αποτελεί πηγή έμπνευσης για την ίδια.
Στέλνοντας και δημόσια τις ευχές της, η Καρντάσιαν έγραψε στην ανάρτησή της: «Χαρούμενα 50ά γενέθλια στον όμορφο σύζυγό μου!! Ευγνώμων, γενναιόδωρος, αληθινός, αυθεντικός, αφοσιωμένος, αφοπλιστικά πιστός, οικογενειάρχης, ταλαντούχος, επιζών, τα πάντα… μόνο μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποιούν όσοι σε ξέρουν καλύτερα για να σε περιγράψουν. Ο αρχηγός της οικογένειάς μας. Το σπίτι μου. Με εμπνέεις κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Είναι τιμή μου να είμαι η σύζυγός σου και η μεγαλύτερη χαρά να ζω τη ζωή στο πλευρό σου. Είμαι τόσο χαρούμενη που σε γιορτάζω σήμερα, μωρό μου! Σε αγαπώ περισσότερο από όσομπορούν να πουν οι λέξεις».
