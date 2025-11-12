Ξανά με μπικίνι στα μέσα Νοεμβρίου η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Τα 60 δεν ήταν ποτέ τόσο όμορφα, της γράφουν
Μπορεί να έχουμε φτάσει στα μέσα Νοεμβρίου, αυτό, όμως, δεν εμποδίζει την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ από το να ποζάρει ξανά με μπικίνι.

Αυτή τη φορά η 60χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα πορτοκαλί μπικίνι αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την εντυπωσιακή σιλουέτα της.

Σύμφωνα με την Daily Mail οι φωτογραφίες της Χάρλεϊ τραβήχτηκαν στο σπίτι της στο Τενεσί.

Η δημοφιλής ηθοποιός ευχήθηκε «χαρούμενη Τρίτη» στους followers της στο Instagram που της απάντησαν με αποθεωτικά σχόλια όπως «το κορμί», «χαρούμενη ομορφιά», «εκθαμβωτική όπως πάντα», «είσαι η τέλεια γυναίκα», «τα 60 δεν ήταν ποτ΄πε τόσο όμορφα»


