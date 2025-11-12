Ξανά με μπικίνι στα μέσα Νοεμβρίου η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Τα 60 δεν ήταν ποτέ τόσο όμορφα, της γράφουν
Ξανά με μπικίνι στα μέσα Νοεμβρίου η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Τα 60 δεν ήταν ποτέ τόσο όμορφα, της γράφουν
Δείτε τις φωτογραφίες που ανήρτησε στο Instagram
Μπορεί να έχουμε φτάσει στα μέσα Νοεμβρίου, αυτό, όμως, δεν εμποδίζει την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ από το να ποζάρει ξανά με μπικίνι.
Αυτή τη φορά η 60χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα πορτοκαλί μπικίνι αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την εντυπωσιακή σιλουέτα της.
Σύμφωνα με την Daily Mail οι φωτογραφίες της Χάρλεϊ τραβήχτηκαν στο σπίτι της στο Τενεσί.
Η δημοφιλής ηθοποιός ευχήθηκε «χαρούμενη Τρίτη» στους followers της στο Instagram που της απάντησαν με αποθεωτικά σχόλια όπως «το κορμί», «χαρούμενη ομορφιά», «εκθαμβωτική όπως πάντα», «είσαι η τέλεια γυναίκα», «τα 60 δεν ήταν ποτ΄πε τόσο όμορφα»
Αυτή τη φορά η 60χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα πορτοκαλί μπικίνι αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την εντυπωσιακή σιλουέτα της.
Σύμφωνα με την Daily Mail οι φωτογραφίες της Χάρλεϊ τραβήχτηκαν στο σπίτι της στο Τενεσί.
Η δημοφιλής ηθοποιός ευχήθηκε «χαρούμενη Τρίτη» στους followers της στο Instagram που της απάντησαν με αποθεωτικά σχόλια όπως «το κορμί», «χαρούμενη ομορφιά», «εκθαμβωτική όπως πάντα», «είσαι η τέλεια γυναίκα», «τα 60 δεν ήταν ποτ΄πε τόσο όμορφα»
Ειδήσεις σήμερα
Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα - Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα
«Όργιο» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια - Ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό
Euroleague: Τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, μόνη στην κορυφή η Χαποέλ μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα
Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα - Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα
«Όργιο» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια - Ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό
Euroleague: Τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, μόνη στην κορυφή η Χαποέλ μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα