Βλάσσης Χολέβας για Μαρίνα Σταυράκη: Δεν μιλάμε, δεν υπήρξε χωρισμός γιατί δεν υπήρχε σχέση
Ο σχεδιαστής μόδας διέψευσε τις φήμες που τους ήθελαν να είναι ζευγάρι
Για τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να είναι σε σχέση με τη Μαρίνα Σταυράκη τοποθετήθηκε ο Βλάσσης Χολέβας. Ο σχεδιαστής μόδας ξεκαθάρισε ότι όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού οι δυο τους δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι. Όπως ανέφερε, άλλωστε, δεν υπάρχει καν επικοινωνία μεταξύ τους.
Ο Βλάσσης Χολέβας ρωτήθηκε σε βραδινή εκδήλωση από τους δημοσιογράφους για το ποια είναι η σχέση του με τη Μαρίνα Σταυράκη, με εκείνον να βάζει τέλος στις φήμες που τους ήθελαν να είναι μαζί. «Δεν μιλάμε με τη Μαρίνα Σταυράκη. Δεν υπήρξε χωρισμός, γιατί για να υπάρχει χωρισμός πρέπει πρώτα να υπάρχει σχέση», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, δέχτηκε ερώτηση για το πώς αντιμετωπίζει μια απιστία. Ο Βλάσσης Χολέβας εξομολογήθηκε ότι έχει υπάρξει άπιστος στο παρελθόν. Σύμφωνα με εκείνον, όταν μια σχέση στιγματίζεται από την απιστία, καλό θα ήταν να τερματίζεται. «Η απιστία είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύω ότι όταν συμβαίνει σε μια σχέση, πρέπει να τελειώνει αυτή η σχέση. Έχω απιστήσει στο παρελθόν, αλλά δεν με βάλανε φυλακή», σχολίασε.
