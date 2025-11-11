Ελευθερία Κοντογεώργη: Δεν έχω διαβάσει κάτι που να με προσβάλλει, απάντησε για τις φήμες που τη θέλουν σε σχέση με τον Μάριο Καπότση
Είμαι πάρα πολύ καλά, δήλωσε η ηθοποιός σε ερώτηση για το εάν είναι ερωτευμένη
Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν φήμες που θέλουν την Ελευθερία Κοντογεώργη σε σχέση με τον Μάριο Καπότση, με την ηθοποιό να εξηγεί πως δεν έχει ενοχληθεί με όσα έχει διαβάσει για την προσωπική της ζωή.
Η Ελευθερία Κοντογεώργη και ο πολίστας δεν έχουν επιβεβαιώσει, ούτε έχουν διαψεύσει τα δημοσιεύματα που τους θέλουν σε σχέση, ωστόσο η ηθοποιός απάντησε πως είναι πολύ καλά στην προσωπική της ζωή.
Συγκεκριμένα, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Beakfast@Star» και σε ερώτηση για το εάν είναι ερωτευμένη δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ καλά», ενώ για τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκείνη και τον Μάριο Καπότση, είπε: «Δεν με ενοχλούν τα πράγματα που γράφονται. Έχω πει ότι με ενοχλεί κάτι, μόνο όταν κάτι με προσβάλλει. Δεν έχω διαβάσει κάτι που να με προσβάλλει, οπότε γιατί να με ενοχλεί».
Κλείνοντας, η Ελευθερία Κοντογεώργη σχολίασε: «Είμαι ανανεωμένη, νιώθω γεμάτη γιατί έχω δύο δουλειές και περνάω πολύ καλά, οπότε χαίρομαι».
Πρόσφατα, ο αθλητής έδωσε και εκείνος μια απάντηση στις σχετικέ φήμες, ξεκαθαρίζοντας ότι προτιμάει να κρατάει χαμηλούς τόνους. Μιλώντας στην κάμερα της ίδια εκπομπής, στις 6 Νοεμβρίου, ο Μάριος Καπότσης είχε πει: «Για την προσωπική μου ζωή τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα λέμε στους αθλητικούς χώρους. Κρατάω χαμηλούς τόνους, δεν θέλω να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ που ήρθατε, αλλά δεν μιλάω για αυτά».
Η Ελευθερία Κοντογεώργη και ο πρώην σύζυγός της, Κωνσταντίνος Γαβαλάς αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στον γάμο τους. Το ζευγάρι είχε ενωθεί με πολιτικό γάμο τον Σεπτέμβριο του 2022, έπειτα από πολυετή σχέση, ενώ την ίδια ημέρα είχε τελεστεί και η βάφτιση του γιου τους.
Αντίστοιχα, η σχέση της Κόνι Μεταξά και του Μάριου Καπότση, που ξεκίνησε το 2019, ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί τον Ιούλιο του 2022 στην Κρήτη. Τους τελευταίους μήνες, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι υπήρχε κρίση στον γάμο τους, κάτι που επιβεβαίωσαν οι ίδιοι τον περασμένο Φεβρουάριο, μέσω ξεχωριστών δηλώσεων και αναρτήσεων, ανακοινώνοντας πως δεν αποτελούν πλέον ζευγάρι.
