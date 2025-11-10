Σοφία Βόσσου για την κόρη της: Δεν παρεμβαίνω στη ζωή της, το να παρεμβαίνεις στο κάρμα του άλλου είναι μεγάλη αμαρτία
Λέω τη γνώμη μου και κάνει ό,τι θέλει αυτή, επισήμανε η τραγουδίστρια
Για τη σχέση της με την κόρη της, Ερασμία Μάνου, μίλησε η Σοφία Βόσσου, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι καθόλου παρεμβατική. Η τραγουδίστρια επισήμανε ότι δεν θέλει να παρεμβαίνει στις ζωές των δικών της ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και του παιδιού της, αφού θεωρεί πως είναι αμαρτία να προσπαθείς να τις κατευθύνεις.
«Η σχέση μας είναι καταπληκτική, πάντα ήταν. Δεν παρεμβαίνω στη ζωή της κόρης μου. Λέω τη γνώμη μου και κάνει ό,τι θέλει αυτή. Δεν παρεμβαίνω σε κανέναν άνθρωπο γενικότερα, γιατί το να παρεμβαίνεις στο κάρμα του άλλου είναι μεγάλη αμαρτία. Τον συμβουλεύεις κι αυτός επιλέγει. Ο Θεός μας έδωσε ελεύθερη βούληση», είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου.
Η Σοφία Βόσσου έκανε επίσης ένα σχόλιο για τη δική της γενιά, υπογραμμίζοντας την υπευθυνότητα που χαρακτήριζε τους καλλιτέχνες. «Εγώ πιστεύω ότι τα καλά πράγματα έχουν διάρκεια. Για μένα το 90% της γενιάς αυτής, ήμαστε πολύ υπεύθυνοι και είμαστε. Δεν κοροϊδέψαμε τον κόσμο, δεν ξεπουληθήκαμε, κρατήσαμε μία στάση και μας κόστισε στην καριέρα μας. Αλλά ο χρόνος μας αποζημίωσε, όπως αποζημιώνει κάθε τι καλό και συνεπές», επισήμανε.
Η τραγουδίστρια, έχοντας εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, κλήθηκε να εκφράσει τη δική της άποψη, με την ίδια να επισημαίνει ότι είναι λογικό να παρατηρούνται αλλαγές στον διαγωνισμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Κλαυδία, τονίζοντας ότι ήταν τραγικά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε. «Μια χαρά είναι η Eurovision. Πάντα ένα παιχνίδι και ένα πάρτι ήτανε, ανάλογα με τα στάνταρς της εποχής. Δεν έχω δει τίποτα σχετικά με τη φετινή Eurovision. Είναι τραγικά όσα άκουσε η Κλαυδία πέρυσι μέχρι να σκίσει», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
