Γιώργος Πολυχρονίου για την πρώτη του γνωριμία με την Ελένη Μενεγάκη: Ήταν όμορφη, φρέσκια και μαζεμένη
Πήγαμε για φαγητό και δώσαμε τα χέρια, πρόσθεσε
Για τη γνωριμία του με την Ελένη Μενεγάκη μίλησε ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής, Γιώργος Πολυχρονίου. Ο ίδιος έδωσε συνέντευξη και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη χρυσή εποχή του «Τροχού της Τύχης», τη μετάβασή του στο Mega, αλλά και την παρουσιάστρια.
Μιλώντας στην εκπομπή «Kαλημέρα είπαμε;», αναφέρθηκε στην εκπομπή «Τροχός της Τύχης» που παρουσίαζε ο ίδιος στο παρελθόν και ήταν το φαινόμενο της εποχής. «Όταν ξεκίνησε ο Τροχός, υπήρχαν 200.000 αιτήσεις θεατών να παρακολουθήσουν το παιχνίδι στο στούντιο. Με τον Τροχό γινόταν πανζουρλισμός στο πανελλήνιο, 50% θεαματικότητα», είπε.
Για τη γνωριμία του με την Ελένη Μενεγάκη, ο Γιώργος Πολυχρονίου αποκάλυψε: «Την Ελένη Μενεγάκη μου την έφεραν σπίτι μου και μου άρεσε. Πήγαμε για φαγητό και δώσαμε τα χέρια. Ήταν όμορφη, φρέσκια και μαζεμένη». Τέλος, αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο της ζωής του, σημείωσε: «Το πρωινό στο Mega δεν το χάρηκα, γιατί ήταν η περίοδος που χώρισα με τη Μάγκυ και ήμουν "τραυματισμένος"».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη μετακίνησή του από τον ΑΝΤ1 στο Mega. «Έφυγα από τον ΑΝΤ1 και πήγα στο Mega να κάνω τη Mega Banca, γιατί μου έδιναν λίγα λεφτά για να ανανεώσω. Στο Mega πήγα γιατί μου έδιναν πενταπλάσια χρήματα», είπε.
