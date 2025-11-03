Beatles: Ανακοινώθηκε το γυναικείο καστ της φιλόδοξης κινηματογραφικής παραγωγής του Σαμ Μέντες
Beatles: Ανακοινώθηκε το γυναικείο καστ της φιλόδοξης κινηματογραφικής παραγωγής του Σαμ Μέντες
Το πρότζεκτ θα εστιάζει στις ζωές των Beatles και στις γυναίκες που υπήρξαν σημαντικές φιγούρες στην ιστορία του συγκροτήματος, όπως οι σύζυγοι και μούσες τους
Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι τέσσερις βασικές πρωταγωνίστριες της φιλόδοξης παραγωγής του Σαμ Μέντες με τον προσωρινό τίτλο «The Beatles - A Four-Film Cinematic Event».
Σύμφωνα με τη Sony Pictures, η Μία ΜακΚίνα Μπρους θα υποδυθεί τη Μορίν Κοξ, η Σίρσα Ρόναν τη Λίντα Ιστμαν ΜακΚάρτνεϊ, η Άννα Σαουάι τη Γιόκο Όνο και η Έιμι Λι Γουντ την Πάτι Μπόιντ. Οι τέσσερις γυναίκες, οι οποίες υπήρξαν σύζυγοι και μούσες των Beatles, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος.
Η Μορίν Κοξ γνωρίστηκε με τον Ρίνγκο Σταρ το 1962, όταν ήταν 15 ετών και μαθητευόμενη κομμώτρια. Παντρεύτηκαν το 1965 και χώρισαν το 1975. Η Λίντα Ιστμαν, φωτογράφος, γνώρισε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 1967, παντρεύτηκαν το 1969 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό της το 1998.
Η Γιόκο Όνο συνάντησε τον Τζον Λένον το 1966, και προχώρησαν σε γάμο το 1969. Έμειναν μαζί μέχρι τη δολοφονία του Λένον το 1980. Η Πάτι Μπόιντ, μοντέλο, γνώρισε τον Τζορτζ Χάρισον το 1964 στα γυρίσματα της ταινίας «A Hard Day’s Night». Παντρεύτηκαν το 1966 και χώρισαν το 1977, ενώ η Πάτι είχε ήδη γίνει η μούσα του Έρικ Κλάπτον, εμπνέοντας το τραγούδι Layla.
Ο Σαμ Μέντες δήλωσε για την επιλογή των πρωταγωνιστριών: «Η Μορίν, η Λίντα, η Γιόκο και η Πάτι είναι τέσσερις συναρπαστικές και μοναδικές προσωπικότητες – και είμαι ενθουσιασμένος που καταφέραμε να πείσουμε τέσσερις από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες του κινηματογράφου σήμερα να συμμετάσχουν σε αυτή την εκπληκτική περιπέτεια».
Η παραγωγή θα περιλαμβάνει τέσσερις ξεχωριστές ταινίες, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος των Beatles. Οι ρόλοι των αντρών μελών του συγκροτήματος αναλαμβάνουν ο Πολ Μέσκαλ (Πολ ΜακΚάρτνεϊ), ο Χάρις Ντίκινσον (Τζον Λένον), ο Μπάρι Κίογκαν (Ρίνγκο Σταρ) και ο Τζόζεφ Κουίν (Τζορτζ Χάρισον).
Σύμφωνα με τη Sony Pictures, η Μία ΜακΚίνα Μπρους θα υποδυθεί τη Μορίν Κοξ, η Σίρσα Ρόναν τη Λίντα Ιστμαν ΜακΚάρτνεϊ, η Άννα Σαουάι τη Γιόκο Όνο και η Έιμι Λι Γουντ την Πάτι Μπόιντ. Οι τέσσερις γυναίκες, οι οποίες υπήρξαν σύζυγοι και μούσες των Beatles, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος.
Η Μορίν Κοξ γνωρίστηκε με τον Ρίνγκο Σταρ το 1962, όταν ήταν 15 ετών και μαθητευόμενη κομμώτρια. Παντρεύτηκαν το 1965 και χώρισαν το 1975. Η Λίντα Ιστμαν, φωτογράφος, γνώρισε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 1967, παντρεύτηκαν το 1969 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό της το 1998.
Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai & Aimee Lou Wood Confirmed For 'The Beatles — A Four-Film Cinematic Event' https://t.co/YdajmMwcE0— Deadline (@DEADLINE) October 31, 2025
Ο Σαμ Μέντες δήλωσε για την επιλογή των πρωταγωνιστριών: «Η Μορίν, η Λίντα, η Γιόκο και η Πάτι είναι τέσσερις συναρπαστικές και μοναδικές προσωπικότητες – και είμαι ενθουσιασμένος που καταφέραμε να πείσουμε τέσσερις από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες του κινηματογράφου σήμερα να συμμετάσχουν σε αυτή την εκπληκτική περιπέτεια».
Η παραγωγή θα περιλαμβάνει τέσσερις ξεχωριστές ταινίες, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος των Beatles. Οι ρόλοι των αντρών μελών του συγκροτήματος αναλαμβάνουν ο Πολ Μέσκαλ (Πολ ΜακΚάρτνεϊ), ο Χάρις Ντίκινσον (Τζον Λένον), ο Μπάρι Κίογκαν (Ρίνγκο Σταρ) και ο Τζόζεφ Κουίν (Τζορτζ Χάρισον).
Ειδήσεις σήμερα:
«Φανούρη, Φανούρη» - Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι - Δείτε βίντεο
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
«Φανούρη, Φανούρη» - Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι - Δείτε βίντεο
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα