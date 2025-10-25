Γιώργος Μαζωνάκης: Αδράξτε τη μέρα, είπε ο τραγουδιστής ενώ έκανε τζόγκινγκ
Ο τραγουδιστής ξεκίνησε το Σάββατο με άσκηση δίπλα στη θάλασσα
Ένα μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους «να αδράξουν τη μέρα», έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ έκανε τζόγκινγκ.
Το πρωί του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, ο τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκε, όσο έκανε τη γυμναστική του σε παραθαλάσσια τοποθεσία.
Καθώς έτρεχε, ο Γιώργος Μαζωνάκης κοιτούσε την κάμερα του κινητού του και απευθύνθηκε στους ακολούθους του με ένα θετικό μήνυμα: «Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή αρχή σε όσους ξεκίνησαν την άσκηση αυτή την εβδομάδα. Πάμε, αδράξτε τη μέρα».
