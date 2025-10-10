Mente Fuerte: Η συγκίνηση της μητέρας του - «Κατάφερε πολλά πράγματα μόνος του και τον καμαρώνω» είπε
Mente Fuerte: Η συγκίνηση της μητέρας του - «Κατάφερε πολλά πράγματα μόνος του και τον καμαρώνω» είπε
Η ίδια αποκάλυψε επίσης πως ασχολείται ενεργά με τη φροντίδα των ζώων, διατηρώντας ένα καταφύγιο με 52 αδέσποτα στον Δήμο Ευρώτα
Τη μητέρα του είχε στο πλευρό του ο Mente Fuerte, στην πιο πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε. Ο γνωστός τράπερ μίλησε για την πορεία του, ενώ η μητέρα του δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, εκφράζοντας δημόσια την περηφάνια και την αγάπη της για εκείνον.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», ο Mente Fuerte πήρε μαζί του τη μητέρα του. Εκείνη, βλέποντας τον γιο της συγκινήθηκε και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, με τη Φαίη Σκορδά να βρίσκεται κοντά της για να της μιλήσει. «Μεγάλωσε δύσκολα. Κατάφερε πολλά πράγματα μόνος του και τον καμαρώνω. Είναι μοναχογιός και εμείς οι μαμάδες, όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε πιο ευαίσθητες», είπε με συγκίνηση, μιλώντας για τον γιο της στον αέρα της εκπομπής.
Στη μητέρα του και στην αγάπη της για τα ζώα είχε αναφερθεί ξανά ο Mente Fuerte σε πρόσφατη συνέντευξή του, αποκαλύπτοντας πως εξαιτίας ενός καταφυγίου για αδέσποτα, έχει οδηγηθεί πολλές φορές στο αυτόφωρο, περισσότερες απ’ όσες έχει βρεθεί ο ίδιος εκεί. Ο ράπερ ήταν καλεσμένος το βράδυ του Σαββάτου 10 Μαΐου στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και μεταξύ άλλων δήλωσε, πως στηρίζει τη μητέρα του, ωστόσο δεν μπορεί να λύσει τις διαφορές που αντιμετωπίζει με την τοπική κοινωνία, όπου ζει, λόγω της δράσης της.
Ως ένα σκοτεινό κομμάτι χαρακτήρισε ο Μente Fuerte τη φιλοζωία, εξηγώντας πως παρά τη φροντίδα που παρέχει η μητέρα του σε σχεδόν 70 αδέσποτα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει συλληφθεί από τις Αρχές: «Η ιστορία με το καταφύγιο ζώων και τη μητέρα μου πονάει πολύ, γιατί δέχεται πολύ πόλεμο. Η μαμά μου έχει πάει πιο πολλές φορές αυτόφωρο απ’ ό,τι εγώ. Η φιλοζωία είναι πολύ σκοτεινό κομμάτι, η μητέρα μου έχει αφιερώσει τη ζωή της σε αυτό. Δουλεύει για να ταΐζει τα αδέσποτα και αυτή είναι η επιλογή της. Όσο μπορώ τη στηρίζω. Μπορεί να μην πληρώσει το ρεύμα για να ταΐσει τα σκυλιά, θα κυκλοφορήσει σαν να μην έχει ρούχα».
Η διαρκής προσφορά της μητέρας του ράπερ στα ζώα, έχει ως αποτέλεσμα να παραμελεί τον εαυτό της και την εξωτερική της εμφάνιση, όπως υποστήριξε ο γιος της. Για τον λόγο αυτό, ο Mente Fuerte εξήγησε πως ενοχλείται, καθώς είναι αναγνωρίσιμο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να δέχεται σχόλια αναφορικά με την εικόνα της μητέρας του.
«Της λέω ότι λόγω της δουλειάς μου είμαι αναγνωρίσιμος και ότι κόσμος πιστεύει, πως είμαι εκατομμυριούχος, οπότε λένε "κοίτα πώς έχει το κ@λοπαιδο τη μαμά μου". Με ενοχλεί αυτό, ενώ την προσέχω και είμαι μαζί της πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ όμως από την άλλη να τη βοηθήσω, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη γραφειοκρατία. Όποιος έχει πει ότι θα βοηθήσει, εν τέλει δεν έγινε τίποτα. Το θέμα δεν είναι η μαμά μου, αλλά οι 70 ψυχές. Η μαμά μου δεν πληρώνεται γι αυτό, αλλά πληρώνει. Κάνει τη δουλειά του δήμου», πρόσθεσε.
Η ίδια αποκάλυψε επίσης πως ασχολείται ενεργά με τη φροντίδα των ζώων, διατηρώντας ένα καταφύγιο στον Δήμο Ευρώτα. «Έχω καταφύγιο ζώων στο Δήμο Ευρώτα και γι’ αυτό έρχομαι στην Αθήνα περίπου μια φορά κάθε δύο μήνες. Έχω πολλές υποχρεώσεις με τα αδέσποτα. Φροντίζω 52 ζώα στον χώρο και άλλα 12 στο σπίτι. Είναι ένας καθημερινός αγώνας, 365 μέρες τον χρόνο. Ευτυχώς πλέον με βοηθά η αδελφή μου, που ζει μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
