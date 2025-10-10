Φωτεινή Ντεμίρη: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για τον Χάρη Γρηγορόπουλο - «Δεν θέλω να απασχολώ με τα προσωπικά μου»
Η ηθοποιός απάντησε με διακριτικότητα στις ερωτήσεις για το διαζύγιό της κι εξήγησε πως επιλέγει να εκφράζεται μέσα από τη δουλειά της
Για το διαζύγιό της από τον συνάδελφό της, Χάρη Γρηγορόπουλο ρωτήθηκε η Φωτεινή Ντεμίρη, επιλέγοντας όμως να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μεταφέρει το ενδιαφέρον στο επαγγελματικό της έργο. Οι τηλεοπτικές κάμερες την συνάντησαν στη φωτογράφιση της παράστασης «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις», με τους δημοσιογράφους να τη ρωτούν για την προσωπική της ζωή.
Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day, η Φωτεινή Ντεμίρη ξεκαθάρισε πως δεν της αρέσει να απασχολεί με την προσωπική της ζωή και σημείωσε πως προτιμά να προβάλλει τη δουλειά της. «Δεν μου αρέσει να απασχολώ τον κόσμο με τα προσωπικά μου, δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Έγινε κάτι, κοινοποιήθηκε, τέλος», ξεκαθάρισε, τονίζοντας ότι δεν ένιωσε αμηχανία με το γεγονός: «Δεν ήταν αμήχανο, τι σημαίνει αμήχανο; Απλώς δεν μου αρέσει να μιλάω για τα προσωπικά μου».
Η Φωτεινή Ντεμίρη υπογράμμισε πως για εκείνη, η υποκριτική αποτελεί τον πιο αυθεντικό τρόπο έκφρασης: «Είμαι ηθοποιός. Μιλάω μέσα από τους ρόλους μου, μέσα από άλλους ανθρώπους λέω αυτά που θέλω να πω». Η ίδια πρόσθεσε πως, παρά το τέλος του γάμου τους, οι σχέσεις της με τον πρώην σύζυγό της παραμένουν εξαιρετικές.
